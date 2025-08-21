Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Green Chilli Benefits: खाली पेट हरी मिर्च खाने से पाचन होगा दुरुस्त, जानें इसके फायदे

Green Chilli Benefits: हरी मिर्च न सिर्फ स्वाद बढ़ाती है बल्कि सेहत का खजाना भी है। जानें कैसे हरी मिर्च डायबिटीज कंट्रोल, पाचन सुधारने, इम्यूनिटी बढ़ाने और दिल को स्वस्थ रखने में मदद करती है।

भारत

Dimple Yadav

Aug 21, 2025

Green Chilli Benefits
Green Chilli Benefits (Photo- freepik)

Green Chilli Benefits: हरी मिर्च में विटामिन A, C, K, बीटा-कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये डायबिटीज कंट्रोल करने, ब्लड शुगर को स्थिर रखने और दिल की सेहत सुधारने में मदद करते हैं। आयुर्वेद में हरी मिर्च को कुमऋचा कहा गया है। इसमें मौजूद कैप्सेसिन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और शरीर का तापमान संतुलित रखता है।

थकान और सिरदर्द से राहत

हरी मिर्च थकान, सिरदर्द और नींद की समस्या (अनिद्रा) से राहत दिलाने में भी मदद करती है। साथ ही यह शरीर को डिटॉक्स करके हल्का और ऊर्जावान बनाती है।

ये भी पढ़ें

Green Chilli Benefits: इन 8 बीमारियों का रामबाण इलाज है हरी मिर्च, आज ही शुरू करें खाना
डाइट फिटनेस
green_chilli_eating_benefits.png

सर्दी-जुकाम और इंफेक्शन में कारगर

हरी मिर्च में मौजूद एंटी-माइक्रोबियल गुण सर्दी-जुकाम और फंगल इंफेक्शन से बचाते हैं। यह आंतों से हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करती है और ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रखती है।

रिसर्च क्या कहती है?

अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, मिर्च के पोषक तत्व खून के थक्के, मोटापा, डायबिटीज, सूजन, कैंसर और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों से बचाते हैं। शोध यह भी बताते हैं कि इसमें मौजूद कैप्सेसिन दर्द निवारक है और वायरल बीमारियों जैसे कोरोना वायरस को कम करने में मददगार हो सकता है।

कब और कैसे खाएं हरी मिर्च?

हरी मिर्च को आप सब्जी, सलाद या चटनी में शामिल कर सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सुबह खाली पेट एक हरी मिर्च खाने से पाचन बेहतर होता है और शरीर को कई फायदे मिलते हैं।

सावधानी जरूरी

हरी मिर्च फायदेमंद जरूर है, लेकिन सीमित मात्रा में। ज्यादा खाने से पेट में जलन हो सकती है। बवासीर के मरीजों को लाल मिर्च से बचना चाहिए, हालांकि हरी मिर्च उनके लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित है।

ये भी पढ़ें

Muhana Mandi : हरी मिर्ची के दाम हुए और तीखे, ​शिमला मिर्च भी बिक रही महंगी
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

Health department

health news

Published on:

21 Aug 2025 05:50 pm

Hindi News / Health / Green Chilli Benefits: खाली पेट हरी मिर्च खाने से पाचन होगा दुरुस्त, जानें इसके फायदे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.