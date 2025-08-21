Green Chilli Benefits: खाली पेट हरी मिर्च खाने से पाचन होगा दुरुस्त, जानें इसके फायदे

Green Chilli Benefits: हरी मिर्च में विटामिन A, C, K, बीटा-कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये डायबिटीज कंट्रोल करने, ब्लड शुगर को स्थिर रखने और दिल की सेहत सुधारने में मदद करते हैं। आयुर्वेद में हरी मिर्च को कुमऋचा कहा गया है। इसमें मौजूद कैप्सेसिन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और शरीर का तापमान संतुलित रखता है।
हरी मिर्च थकान, सिरदर्द और नींद की समस्या (अनिद्रा) से राहत दिलाने में भी मदद करती है। साथ ही यह शरीर को डिटॉक्स करके हल्का और ऊर्जावान बनाती है।
हरी मिर्च में मौजूद एंटी-माइक्रोबियल गुण सर्दी-जुकाम और फंगल इंफेक्शन से बचाते हैं। यह आंतों से हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करती है और ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रखती है।
अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, मिर्च के पोषक तत्व खून के थक्के, मोटापा, डायबिटीज, सूजन, कैंसर और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों से बचाते हैं। शोध यह भी बताते हैं कि इसमें मौजूद कैप्सेसिन दर्द निवारक है और वायरल बीमारियों जैसे कोरोना वायरस को कम करने में मददगार हो सकता है।
हरी मिर्च को आप सब्जी, सलाद या चटनी में शामिल कर सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सुबह खाली पेट एक हरी मिर्च खाने से पाचन बेहतर होता है और शरीर को कई फायदे मिलते हैं।
हरी मिर्च फायदेमंद जरूर है, लेकिन सीमित मात्रा में। ज्यादा खाने से पेट में जलन हो सकती है। बवासीर के मरीजों को लाल मिर्च से बचना चाहिए, हालांकि हरी मिर्च उनके लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित है।