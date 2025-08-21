Green Chilli Benefits: खाली पेट हरी मिर्च खाने से पाचन होगा दुरुस्त, जानें इसके फायदे

Green Chilli Benefits: हरी मिर्च में विटामिन A, C, K, बीटा-कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये डायबिटीज कंट्रोल करने, ब्लड शुगर को स्थिर रखने और दिल की सेहत सुधारने में मदद करते हैं। आयुर्वेद में हरी मिर्च को कुमऋचा कहा गया है। इसमें मौजूद कैप्सेसिन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और शरीर का तापमान संतुलित रखता है।