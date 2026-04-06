6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

क्या आप दिनभर बैठे रहते हैं? ये आदत चुपचाप बढ़ा सकती है Heart Attack का खतरा! डॉक्टर ने बताए बचने के उपाय

Heart Attack Symptoms: लंबे समय तक बैठना दिल के लिए खतरनाक हो सकता है। जानिए कैसे यह आदत हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ाती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Apr 06, 2026

Heart Attack

Heart Attack (Phooto- gemini ai)

Heart Attack Symptoms: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक ऐसी आदत है जिसे हम बहुत हल्के में लेते हैं, घंटों तक बैठे रहना। लेकिन दिल के डॉक्टरों के मुताबिक, यही आदत हार्ट अटैक और स्ट्रोक का बड़ा कारण बन सकती है। अमेरिका के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट Dr. Sanjay Bhojraj का कहना है कि लंबे समय तक बिना हिले-डुले बैठना दिल के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। उन्होंने साफ कहा कि यह आदत हार्ट अटैक का खतरा दोगुना तक बढ़ा सकती है, और लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते।

क्यों खतरनाक है ज्यादा देर बैठना?

जब आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं, तो शरीर के अंदर कई बदलाव होने लगते हैं। ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है। ब्लड शुगर बढ़ने लगती है। खून के थक्के (ब्लड क्लॉट) बनने का खतरा बढ़ता है। धीरे-धीरे हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि शरीर को मूवमेंट के लिए बनाया गया है, न कि घंटों एक ही जगह बैठने के लिए। जब आप एक्टिव नहीं रहते, तो फैट जलाने वाले एंजाइम कम हो जाते हैं और शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है।

साइलेंट खतरा क्यों कहा जाता है?

इस आदत को साइलेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका असर धीरे-धीरे होता है और आपको तुरंत पता नहीं चलता। World Health Organization के अनुसार, जो लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, उनमें मौत का खतरा 20-30% तक ज्यादा हो सकता है। साथ ही, यह आदत टाइप-2 डायबिटीज और दिल की बीमारी से भी जुड़ी है।

क्या करें बचाव के लिए?

अच्छी बात यह है कि इससे बचना बहुत आसान है। आपको जिम में घंटों पसीना बहाने की जरूरत नहीं है, बस रोज थोड़ा-थोड़ा मूव करना जरूरी है।

  • हर 30-60 मिनट में खड़े हो जाएं
  • थोड़ी देर टहलें
  • हल्की एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग करें
  • फोन पर बात करते समय चलते रहें
  • लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें

छोटी-छोटी आदतें, बड़ा फायदा

अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, तो कोशिश करें कि कभी बैठकर तो कभी खड़े होकर काम करें। अलार्म लगाकर खुद को याद दिलाएं कि उठना है। याद रखें, थोड़ी-थोड़ी एक्टिविटी भी आपके दिल को स्वस्थ रखने में बड़ा रोल निभाती है।

ये भी पढ़ें

Heart Failure Warning Signs: हार्ट अटैक से पहले शरीर देता है ये बड़ा सिग्नल! 70% मरीज कर देते हैं नजरअंदाज
स्वास्थ्य
Heart Failure Warning Signs

खबर शेयर करें:

Published on:

06 Apr 2026 04:38 pm

Hindi News / Health / क्या आप दिनभर बैठे रहते हैं? ये आदत चुपचाप बढ़ा सकती है Heart Attack का खतरा! डॉक्टर ने बताए बचने के उपाय

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Spicy Food Benefits: क्या तीखा खाना बढ़ाता है उम्र? मिर्च खाने के फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान

Spicy Food Benefits
स्वास्थ्य

Laughing Epilepsy Treatment: बिना वजह आती थी हंसी, निकली गंभीर बीमारी! AIIMS जोधपुर ने किया इस दुर्लभ बीमारी का इलाज

Laughing Epilepsy Treatment
स्वास्थ्य

अमेरिका से लेकर भारत तक Cicada की दस्तक, इस वायरस से बच्चों को बचाने के लिए अपनाएं ये 5 तरीके

cicada variant children
स्वास्थ्य

Cicada vs Omicron: पुराने कोविड स्ट्रेन से कितना अलग है नया वायरस, जानें कौन ज्यादा खतरनाक और क्यों?

Cicada vs Omicron
स्वास्थ्य

भारतीयों में Heart Attack का खतरा पहचानने में फेल हो रहे रिस्क कैलकुलेटर, 80% केस में नहीं मिला अलर्ट, स्टडी में खुलासा

heart attack symptoms
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.