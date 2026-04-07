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World Health Day 2026: 7 अप्रैल के वादे भूल न जाएं! बिमारियों से दूर रहने के लिए आज ही बदलें ये 5 आदतें

World Health Day 2026: हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, लेकिन क्या हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए केवल एक दिन काफी है? आइए जानते हैं कि कैसे इस 'वर्ल्ड हेल्थ डे' पर एक संकल्प लेकर हम पूरे साल स्वस्थ रह सकते हैं।

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भारत

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Nidhi Yadav

Apr 07, 2026

world health day

world health day (image- gemini)

World Health Day 2026: आप भी जानते हैं और मैं भी, कि साल के 365 दिनों में से एक दिन यानी 7 अप्रैल को 'विश्व स्वास्थ्य दिवस' मनाया जाता है। लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी यह बात आई है कि स्वस्थ रहने के लिए क्या केवल एक दिन काफी है? अगर ऐसा होता, तो फिर इतने अस्पतालों और डॉक्टरों की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या साल में केवल एक दिन खुद पर ध्यान देने भर से हम स्वस्थ और बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे?

ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में, विश्व स्वास्थ्य दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारा सबसे बड़ा धन हमारा शरीर है। इस स्वास्थ्य दिवस पर केवल औपचारिक संकल्प न लें, बल्कि एक ऐसी कार्ययोजना बनाएं जो साल के हर दिन आपके साथ रहे। याद रखें, एक स्वस्थ शरीर ही खुशहाल भविष्य की नींव है।

1.सुबह 30 मिनट, खुद को दें मी-टाइम

पूरे साल स्वस्थ रहने का सबसे पहला मंत्र है, शारीरिक सक्रियता। चाहे योग हो, सैर हो या जिम; रोजाना कम से कम 30 मिनट अपने शरीर को जरूर दें। यह न केवल वजन नियंत्रित करता है, बल्कि हृदय रोगों और मानसिक तनाव को भी दूर रखता है।

2. आपकी थाली हो अतरंगी

स्वस्थ रहने का 70% राज आपकी रसोई में छिपा है। संकल्प लें कि इस साल आप 'प्रोसेस्ड फूड' और अत्यधिक चीनी से दूरी बनाएंगे। अपनी थाली में रंगों की बहार लाएं यानी मौसमी फल, हरी सब्जियां और प्रोटीन को शामिल करें। याद रखें, आप वही बनते हैं, जो आप खाते हैं।

3. रोजाना 10 मिनट का सुकून

साल भर फिट रहने के लिए दिमाग को शांत रखना भी बेहद जरूरी है। रोजाना कम से कम 10 मिनट ध्यान (Meditation) करें और पर्याप्त नींद लें। मानसिक मजबूती ही शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) बढ़ाती है।

4. टालमटोल की आदत छोड़ें

अक्सर हम गंभीर रूप से बीमार पड़ने पर ही डॉक्टर के पास जाते हैं। इस विश्व स्वास्थ्य दिवस पर संकल्प लें कि आप साल में कम से कम एक बार अपना फुल बॉडी चेकअप जरूर कराएंगे। समय पर बीमारी का पता चलना ही उसका सबसे सटीक और आसान इलाज है।

5.पानी को बनाएं 'बेस्ट फ्रेंड'

शरीर को डिटॉक्स करने के लिए पर्याप्त पानी पीना बहुत जरूरी है। साथ ही, दिन का कुछ समय प्रकृति के बीच बिताएं। पानी से दोस्ती का मतलब है कि इसे केवल प्यास लगने पर ही नहीं, बल्कि एक नियम के रूप में अपनी दिनचर्या में शामिल करें। जितना हो सके शरीर को हाइड्रेटेड रखें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से न आजमाएं, बल्कि इस बारे में संबंधित विशेषज्ञ या डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

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Published on:

07 Apr 2026 11:04 am

Hindi News / Health / World Health Day 2026: 7 अप्रैल के वादे भूल न जाएं! बिमारियों से दूर रहने के लिए आज ही बदलें ये 5 आदतें

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