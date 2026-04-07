World Health Day 2026: 7 अप्रैल के वादे भूल न जाएं! बिमारियों से दूर रहने के लिए आज ही बदलें ये 5 आदतें

World Health Day 2026: आप भी जानते हैं और मैं भी, कि साल के 365 दिनों में से एक दिन यानी 7 अप्रैल को 'विश्व स्वास्थ्य दिवस' मनाया जाता है। लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी यह बात आई है कि स्वस्थ रहने के लिए क्या केवल एक दिन काफी है? अगर ऐसा होता, तो फिर इतने अस्पतालों और डॉक्टरों की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या साल में केवल एक दिन खुद पर ध्यान देने भर से हम स्वस्थ और बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे?