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Covid Virus Spread Mechanism: फेफड़ों से पूरे शरीर तक कैसे पहुंचता है कोरोना? रिसर्च में मिला जवाब

Covid Virus Spread Mechanism: नई रिसर्च के अनुसार कोरोना वायरस शरीर में तेजी से कैसे फैलता है? जानें फेफड़ों और कोशिकाओं के जरिए संक्रमण बढ़ने का पूरा मैकेनिज्म।

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भारत

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Dimple Yadav

Apr 13, 2026

Covid Virus Spread Mechanism

Covid Virus Spread Mechanism (photo- gemini ai)

Covid Virus Spread Mechanism: कोविड-19 को लेकर अब भी नई-नई रिसर्च सामने आ रही हैं। हाल ही में एक स्टडी ने बताया है कि ये वायरस शरीर में पहले से ज्यादा तेजी से कैसे फैल सकता है। यह रिसर्च Icahn School of Medicine at Mount Sinai के वैज्ञानिकों ने की है, जो Nature Communications में प्रकाशित हुई है।

क्या कहती है नई रिसर्च?

इस स्टडी के अनुसार, कोरोना वायरस फेफड़ों (lungs) में जाकर सिर्फ उन्हीं कोशिकाओं (cells) को संक्रमित नहीं करता जो पहले से इसके लिए तैयार होती हैं, बल्कि यह कुछ सुरक्षित कोशिकाओं को भी अपने निशाने पर ले आता है। दरअसल, फेफड़ों की कोशिकाएं छोटे-छोटे कण छोड़ती हैं, जिन्हें extracellular vesicles कहा जाता है। ये कण वायरस के जरूरी प्रोटीन अपने साथ लेकर शरीर की दूसरी कोशिकाओं तक पहुंचा देते हैं।

कैसे बढ़ता है खतरा?

जब ये कण शरीर के दूसरे हिस्सों जैसे ब्लड वेसल्स (रक्त नलिकाएं) और इम्यून सेल्स तक पहुंचते हैं, तो वहां की कोशिकाएं भी वायरस के लिए खुल जाती हैं। इसका मतलब है कि जो कोशिकाएं पहले कोरोना से सुरक्षित थीं, वे भी संक्रमित हो सकती हैं। यही वजह है कि कई गंभीर मरीजों में पूरे शरीर में सूजन (inflammation), खून के थक्के (clots) और कई अंगों को नुकसान (organ damage) देखने को मिलता है।

इससे क्या समझ आता है?

अब तक डॉक्टरों के लिए यह एक पहेली थी कि कोरोना सिर्फ फेफड़ों तक सीमित क्यों नहीं रहता और शरीर के दूसरे अंगों को भी कैसे प्रभावित करता है। यह नई रिसर्च बताती है कि शरीर की अपनी cell-to-cell communication system यानी कोशिकाओं के बीच जानकारी भेजने की प्रक्रिया ही वायरस को फैलने में मदद कर सकती है।

इलाज में क्या मदद मिल सकती है?

वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इन कणों (vesicles) के जरिए होने वाले प्रोटीन ट्रांसफर को रोका जाए, तो वायरस के फैलने की रफ्तार कम की जा सकती है। यानी भविष्य में ऐसी दवाएं विकसित हो सकती हैं जो इस प्रक्रिया को रोककर बीमारी को गंभीर होने से बचा सकें।

अभी क्या ध्यान रखना जरूरी है?

हालांकि यह रिसर्च अभी लैब में की गई है, असली मरीजों पर और अध्ययन की जरूरत है। लेकिन इससे एक बात साफ है, कोरोना सिर्फ एक साधारण संक्रमण नहीं है, बल्कि यह शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित कर सकता है।

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Updated on:

13 Apr 2026 06:04 pm

Published on:

13 Apr 2026 05:58 pm

Hindi News / Health / Covid Virus Spread Mechanism: फेफड़ों से पूरे शरीर तक कैसे पहुंचता है कोरोना? रिसर्च में मिला जवाब

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