Teeth Care Tips:क्या आप जानते हैं बाथरूम में रखा टूथब्रश कितना खतरनाक हो सकता है, जानिए डॉक्टर से

Teeth Care Tips: अक्सर लोग चमकदार और हेल्दी दांतों को खाना खाने में मदद करने के अलावा खूबसूरती से जोड़कर देखते हैं। लेकिन हेल्दी दांत सिर्फ चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि साफ बोलने के लिए भी जरूरी होते हैं। इसीलिए लोग दांतों का खास ख्याल रखते हैं, लेकिन जाने-अनजाने में ब्रश करने के तरीके या उसे रखने की जगह को लेकर ऐसी गलतियां कर देते हैं, जो दांतों को कमजोर बना सकती हैं। आज के इस लेख में हम दांतों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ जरूरी टिप्स बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने दांतों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से।