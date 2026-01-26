Ways To Keep Teeth Healthy: मुस्कान की दुश्मन बन रही हैं ये आम आदतें, दांत हो रहे हैं कमजोर

Ways To Keep Teeth Healthy: आजकल डेंटल क्लिनिक जाना सिर्फ कैविटी या दांत दर्द तक सीमित नहीं रह गया है। पहले जो समस्याएं उम्र बढ़ने के साथ दिखाई देती थीं जैसे दांतों में झनझनाहट, इनेमल का घिसना या दांतों का कमजोर होना अब वे कम उम्र के लोगों में भी तेजी से बढ़ रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी रोजमर्रा की कुछ आम आदतें हैं, जिन्हें हम अक्सर नुकसानदेह मानते ही नहीं।हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में करीब 27% डेंटल मरीजों में इनेमल इरोशन के लक्षण पहले से ही देखे जा रहे हैं, और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है।