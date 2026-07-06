Mumbai-Pune Expressway Landslide: पहली ही बारिश में ₹6695 करोड़ के ‘मिसिंग लिंक’ की खुली पोल, मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर भूस्खलन

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य खंडाला घाट के खतरनाक मोड़ों से राहत दिलाना और यात्रा को अधिक सुरक्षित व सुगम बनाना था। अत्याधुनिक सुरंगों और भव्य केबल-स्टे ब्रिज के कारण इसे इंजीनियरिंग का नया मानक माना गया। परियोजना में 23.5 से 23.75 मीटर चौड़ी सुरंगें बनाई गई हैं, जिन्हें एशिया की सबसे चौड़ी सड़क सुरंगों में शामिल किया जा रहा है। यही वजह है कि इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की भी कोशिश की जा रही है।