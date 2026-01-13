Rest house obscene dance case: Video: फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में अश्लील डांस पर मंत्री नेताम बोले- …आपको कौन बोला था कि वहां जाकर फोटो लेते रहो

Minister RamVichar Netam (Photo- Video grab)
बैकुंठपुर। सूरजपुर जिले के कुम्हेली फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में बार बालाओं के अश्लील डांस का पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो (Rest house obscene dance case) सामने आने के बाद डिप्टी रेंजर व महिला फॉरेस्टर को सस्पेंड कर दिया गया है, वहीं तात्कालीन रेंजर को नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में कृषि मंत्री रामविचार नेताम का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कला का क्षेत्र विस्तृत होता है। यदि रेस्ट हाउस में किसी की कला जागृत हो जा रही है तो उसे क्या कहेंगे। उन्होंने मीडियाकर्मी से कहा कि आपको कौन बोला था कि वहां जाकर फोटो लेते रहो, यदि वे ठुमके लगा रहे हैं।
दरअसल कृषि मंत्री रामविचार नेताम मंगलवार को कोरिया जिले के बैकुंठपुर में भाजपा नेता के घर शोक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। यहां पहुंचे मीडियाकर्मियों ने उनसे सूरजपुर जिले के कुम्हेली फॉरेस्ट रेस्ट (Rest house obscene dance case) हाउस में अश्लील डांस को लेकर सवाल किया। इस पर मंत्री ने कहा कि क्या कला में सिर्फ सीता-राम, सीता-राम जाप होता है।
कला तो विविध क्षेत्र की कला है। कलाकारो में हर क्षेत्र में अलग-अलग करने की कला होती है। लड़कियां डांस करती हैं। स्कूलों में गानों पर डांस होता है। प्रवचन, भजन का धुन अलग होता है। इसमें तो बुजुर्ग से लेकर नौजवान, महिला-पुरुष सब डांस करते हैं। कला का तो क्षेत्र (Rest house obscene dance case) काफी विस्तृत है।
रेस्ट हाउस में यदि उनकी कला जागृत हो जा रही है तो उसको क्या कहेंगे। रेस्ट हाउस में कौन थे, क्या हुआ, कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि मीडियाकर्मियों से कहा कि आपको कौन बोला था कि आप वहां जाकर फोटो लेते रहो, यदि वे ठुमके लगा रहे थे तो। आपने वीडियो (Rest house obscene dance case) देखा है। अच्छा ठीक है हम देखते हैं।
अब मंत्री नेताम द्वारा अश्लील डांस (Rest house obscene dance case) को लेकर दिए गए बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे लेकर कांग्रेस के नेता जहां प्रदेश सरकार पर हमले कर रहे हैं, वहीं भाजपा नेता मंत्री के बयान को कला से जोडक़र बता रहे हैं।
