13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरीया

Rest house obscene dance case: Video: फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में अश्लील डांस पर मंत्री नेताम बोले- …आपको कौन बोला था कि वहां जाकर फोटो लेते रहो

Rest house obscene dance case: सूरजपुर जिले के कुम्हेली फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में बार बालाओं के अश्लील डांस का पुराना वीडियो हुआ था वायरल, डिप्टी रेंजर व महिला फॉरेस्टर को किया गया है सस्पेंड

2 min read
Google source verification

कोरीया

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 13, 2026

Rest house obscene dance case

Minister RamVichar Netam (Photo- Video grab)

बैकुंठपुर। सूरजपुर जिले के कुम्हेली फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में बार बालाओं के अश्लील डांस का पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो (Rest house obscene dance case) सामने आने के बाद डिप्टी रेंजर व महिला फॉरेस्टर को सस्पेंड कर दिया गया है, वहीं तात्कालीन रेंजर को नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में कृषि मंत्री रामविचार नेताम का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कला का क्षेत्र विस्तृत होता है। यदि रेस्ट हाउस में किसी की कला जागृत हो जा रही है तो उसे क्या कहेंगे। उन्होंने मीडियाकर्मी से कहा कि आपको कौन बोला था कि वहां जाकर फोटो लेते रहो, यदि वे ठुमके लगा रहे हैं।

दरअसल कृषि मंत्री रामविचार नेताम मंगलवार को कोरिया जिले के बैकुंठपुर में भाजपा नेता के घर शोक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। यहां पहुंचे मीडियाकर्मियों ने उनसे सूरजपुर जिले के कुम्हेली फॉरेस्ट रेस्ट (Rest house obscene dance case) हाउस में अश्लील डांस को लेकर सवाल किया। इस पर मंत्री ने कहा कि क्या कला में सिर्फ सीता-राम, सीता-राम जाप होता है।

कला तो विविध क्षेत्र की कला है। कलाकारो में हर क्षेत्र में अलग-अलग करने की कला होती है। लड़कियां डांस करती हैं। स्कूलों में गानों पर डांस होता है। प्रवचन, भजन का धुन अलग होता है। इसमें तो बुजुर्ग से लेकर नौजवान, महिला-पुरुष सब डांस करते हैं। कला का तो क्षेत्र (Rest house obscene dance case) काफी विस्तृत है।

रेस्ट हाउस में यदि उनकी कला जागृत हो जा रही है तो उसको क्या कहेंगे। रेस्ट हाउस में कौन थे, क्या हुआ, कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि मीडियाकर्मियों से कहा कि आपको कौन बोला था कि आप वहां जाकर फोटो लेते रहो, यदि वे ठुमके लगा रहे थे तो। आपने वीडियो (Rest house obscene dance case) देखा है। अच्छा ठीक है हम देखते हैं।

Rest house obscene dance case: मंत्री का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल

अब मंत्री नेताम द्वारा अश्लील डांस (Rest house obscene dance case) को लेकर दिए गए बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे लेकर कांग्रेस के नेता जहां प्रदेश सरकार पर हमले कर रहे हैं, वहीं भाजपा नेता मंत्री के बयान को कला से जोडक़र बता रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Big fraud exposed: राइस मिलर का बड़ा फर्जीवाड़ा: किसानों से धान खरीदकर उन्हीं के नाम से बेचता था समितियों में, मिल सील
सुरजपुर
Big fraud exposed

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

13 Jan 2026 09:02 pm

Published on:

13 Jan 2026 08:56 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / Rest house obscene dance case: Video: फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में अश्लील डांस पर मंत्री नेताम बोले- …आपको कौन बोला था कि वहां जाकर फोटो लेते रहो

बड़ी खबरें

View All

कोरीया

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

मकर संक्रांति पर आस्था का महासंगम बनता है सिद्ध बाबा धाम, जानें 1928 में खनन मजदूरों की पूजा से लेकर केदारनाथ-शैली के भव्य मंदिर तक का सफर

आस्था की पहाड़ी पर शिव का वास (फोटो सोर्स- DPR)
कोरीया

Fraud with policemen: ठेकेदार ने पुलिसकर्मी से ठगे 7 लाख, कहा था- बेटी की नौकरी लगवा दूंगा, पत्नी बोली- भरोसा नहीं है तो मेरा ब्लैंक चेक रख लो

Fraud with policemen
कोरीया

Crime news: स्कूल से लौटकर रो रही थी 12वीं की छात्रा, बिखरे थे बाल, मां ने पूछा तो बताई पूरी बात, फिर दोनों पहुंचे थाने

Crime news
कोरीया

Suspension canceled: कलेक्टर ने आरआई, शिक्षक समेत 3 को किया था सस्पेंड, कमिश्नर ने 2 दिन बाद ही आदेश किया निरस्त

Suspension canceled
कोरीया

Plastic waste road: यहां प्लास्टिक के कचरे से बनी पहली सडक़, क्वालिटी ऐसी कि सामान्य डामर रोड से टिकेगी 2 साल ज्यादा, जानिए प्रोसेस

Plastic waste road
कोरीया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.