Rest house obscene dance case: Video: फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में अश्लील डांस पर मंत्री नेताम बोले- …आपको कौन बोला था कि वहां जाकर फोटो लेते रहो

बैकुंठपुर। सूरजपुर जिले के कुम्हेली फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में बार बालाओं के अश्लील डांस का पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो (Rest house obscene dance case) सामने आने के बाद डिप्टी रेंजर व महिला फॉरेस्टर को सस्पेंड कर दिया गया है, वहीं तात्कालीन रेंजर को नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में कृषि मंत्री रामविचार नेताम का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कला का क्षेत्र विस्तृत होता है। यदि रेस्ट हाउस में किसी की कला जागृत हो जा रही है तो उसे क्या कहेंगे। उन्होंने मीडियाकर्मी से कहा कि आपको कौन बोला था कि वहां जाकर फोटो लेते रहो, यदि वे ठुमके लगा रहे हैं।