30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बस्तर

CG News: छत्तीसगढ़ के इस जिले में विधायक की पत्नी पर धारदार हथियार से हमला, दोनों हाथों की नसें कटी

CG News: धारदार हथियार से हमला किए जाने की जानकारी मिली है। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

बस्तर

image

Love Sonkar

Dec 30, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ के इस जिले में विधायक की पत्नी पर धारदार हथियार से हमला, दोनों हाथों की नसें कटी

CG News: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ विधायक लखेश्वर बघेल की पत्नी पर धारदार हथियार से हमला किए जाने की जानकारी मिली है। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार, घटना के बाद आज सुबह करीब 8 बजे उन्हें जगदलपुर के महारानी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए तत्काल आईसीयू में शिफ्ट किया। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है। हमले में उनके दोनों हाथों की नसें कट गई हैं, साथ ही गले पर भी वार किया गया हैं।

अस्पताल पहुंचने पर पीड़िता बोलने की स्थिति में नहीं थीं। जब नर्सिंग स्टाफ ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने कागज पर लिखकर केवल एक शब्द लिखा – “भतीजा”। इस संकेत के बाद मामला और भी संवेदनशील व रहस्यमय हो गया है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह घटना आत्मघाती प्रयास है या किसी साजिश के तहत किया गया हमला। पुलिस पारिवारिक विवाद, आपसी रंजिश और अन्य संभावित कारणों को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

30 Dec 2025 03:46 pm

Published on:

30 Dec 2025 03:45 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bastar / CG News: छत्तीसगढ़ के इस जिले में विधायक की पत्नी पर धारदार हथियार से हमला, दोनों हाथों की नसें कटी

बड़ी खबरें

View All

बस्तर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

धर्मांतरण के खिलाफ सड़क पर उतरा हिंदू समाज

धर्मांतरण और हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में फरसगांव में शौर्य जागरण यात्रा, गूंजे जय श्रीराम के नारे...(photo-patrika)
बस्तर

Bastar Pandum 2026: बस्तर पंडुम का वर्ष 2026 में भी होगा भव्य एवं आकर्षक ढंग से आयोज, तैयारियों को लेकर हुई उच्चस्तरीय बैठक

Bastar Pandum 2026: बस्तर पंडुम का वर्ष 2026 में भी होगा भव्य एवं आकर्षक ढंग से आयोज, तैयारियों को लेकर हुई उच्चस्तरीय बैठक
बस्तर

CG News: दूध के दम पर आत्मनिर्भरता की कहानी, आगे बढ़ रहीं महिला, हर साल हो रही लाखों की आमदनी

CG News: दूध के दम पर आत्मनिर्भरता की कहानी, आगे बढ़ रहीं महिलाएं, हर साल हो रही लाखों की आमदनी
Patrika Special News

जैविक खाद की आड़ में 65 लाख की बड़ी ठगी, लालच पड़ा भारी...

CG Fraud News: डेढ़ महीने में पैसा दोगुना! जैविक खाद की आड़ में 65 लाख की बड़ी ठगी, लालच पड़ा भारी...(photo-patrika)
बस्तर

CG News: बस्तर की महिलाओं ने दिल्ली में लहराया परचम, मिला मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय सम्मान

CG News: बस्तर की महिलाओं ने दिल्ली में लहराया परचम, मिला मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय सम्मान
बस्तर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.