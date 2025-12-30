CG News: छत्तीसगढ़ के इस जिले में विधायक की पत्नी पर धारदार हथियार से हमला, दोनों हाथों की नसें कटी

CG News: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ विधायक लखेश्वर बघेल की पत्नी पर धारदार हथियार से हमला किए जाने की जानकारी मिली है। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार, घटना के बाद आज सुबह करीब 8 बजे उन्हें जगदलपुर के महारानी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए तत्काल आईसीयू में शिफ्ट किया। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है। हमले में उनके दोनों हाथों की नसें कट गई हैं, साथ ही गले पर भी वार किया गया हैं।
अस्पताल पहुंचने पर पीड़िता बोलने की स्थिति में नहीं थीं। जब नर्सिंग स्टाफ ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने कागज पर लिखकर केवल एक शब्द लिखा – “भतीजा”। इस संकेत के बाद मामला और भी संवेदनशील व रहस्यमय हो गया है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह घटना आत्मघाती प्रयास है या किसी साजिश के तहत किया गया हमला। पुलिस पारिवारिक विवाद, आपसी रंजिश और अन्य संभावित कारणों को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।
