CG Murder Case: गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप किया तो प्रेमी ने घर में घुसकर मार डाला, कई बार दे चुका था धमकियां

दुर्गेश फिर भी उससे जबरदस्ती बातचीत करता था। सप्ताह भर पहले इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद भी हुआ था। इसके बाद गुरुवार को दुर्गेश ने आखिरी बार मिलकर बातचीत करने की जिद की। इसके लिए प्रियंका राजी हो गई। वह अपनी ड्यूटी कर शाम को घर पहुंची। उसकी दोनों सहेलियों का नाइट शिफ्ट था। वे दोनों अस्पताल चली गई। घर में केवल प्रियंका अकेली थी। इस बीच दुर्गेश पहुंचा। ब्रेकअप को लेकर नाराजगी दिखाते हुए चाकू से उसका गला रेत दिया। इससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद चाकू को उसके हाथ में रख दिया और दरवाजे को बाहर से बंद करके फरार हो गया।