माचिस की तीली पर मच गया बवाल, 4 लोगों ने मिलकर युवक को उतारा मौत के घाट, जानें पूरा मामला…

महिला ने इसकी जानकारी अपने भाई और हत्याकांड के मुख्य आरोपी राहुल यादव को दी। राहुल ने मौके पर ही अपने तीन नाबालिग साथियों को बुलाया और मृतक करण के जांघ पर चाकू से वार कर दिया। वह दसरा-पसरा के गेट तक पहुंच गया और हमले की वजह से वहीं गिर गया। ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। एएसपी नाग ने यह भी बताया कि मौके पर भीड़ थी पर किसी ने भी पुलिस को घटना की सूचना नहीं दी। एसपी ने कहा कि अगर समय पर सूचना मिलती तो करण को बचाया जा सकता था।