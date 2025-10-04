Brother murder: सिर पर डंडे से प्रहार ताबड़तोड़ कर बड़े भाई की हत्या, पिता के सामने दिया वारदात को अंजाम

Crime mono
अंबिकापुर। सीतापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार की रात छोटे भाई ने डंडे से बड़े भाई (Brother murder) के सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। गंभीर रूप से घायल भाई को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां इलाज के दौरान शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। परिजन के बयान के आधार पर सहायता केंद्र की पुलिस ने जीरो में मामला कायम कर केस डायरी सीतापुर थाने को भेज दी है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया।
सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम बटईकेला निवासी मुन्ना राम पिता खीरू राम 60 वर्ष का अपने छोटे भाई ठाकुर राम से जमीन विवाद (Brother murder) चल रहा था। वह अपने पिता व छोटे भाई से अलग रह रहा था। 2 अक्टूबर की रात परिवार के लोग नवा तिहार मना रहे थे। इस दिन खाने-पीने का प्रोग्राम रखा गया था।
इसी बीच मुन्ना राम का छोटा भाई ठाकुर राम अपने पिता के साथ वहां पहुंचा और जमीन को लेकर विवाद करने लगे। इसी बीच ठाकुर राम ने साथ लाए डंडे से बड़े भाई के सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार (Brother murder) कर दिया। इससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर गया। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने उसे सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया।
सीतापुर अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे अंबिकापुर रेफर कर दिया। यहां मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कर उसका इलाज किया जा रहा था। इसी बीच 3 अक्टूबर को उसकी मौत (Brother murder) हो गई। अस्पताल सहायता केंद्र की पुलिस ने परिजनों का बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई की।
