Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Brother murder: सिर पर डंडे से प्रहार ताबड़तोड़ कर बड़े भाई की हत्या, पिता के सामने दिया वारदात को अंजाम

Brother murder: नवा तिहार मनाने के दौरान घर में रखी गई थी खाने-पीने की पार्टी, इसी बीच पिता के साथ छोटा भाई पहुंचा और सिर पर कर दिया वार

less than 1 minute read

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Oct 04, 2025

Brother murder

Crime mono

अंबिकापुर। सीतापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार की रात छोटे भाई ने डंडे से बड़े भाई (Brother murder) के सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। गंभीर रूप से घायल भाई को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां इलाज के दौरान शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। परिजन के बयान के आधार पर सहायता केंद्र की पुलिस ने जीरो में मामला कायम कर केस डायरी सीतापुर थाने को भेज दी है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया।

सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम बटईकेला निवासी मुन्ना राम पिता खीरू राम 60 वर्ष का अपने छोटे भाई ठाकुर राम से जमीन विवाद (Brother murder) चल रहा था। वह अपने पिता व छोटे भाई से अलग रह रहा था। 2 अक्टूबर की रात परिवार के लोग नवा तिहार मना रहे थे। इस दिन खाने-पीने का प्रोग्राम रखा गया था।

इसी बीच मुन्ना राम का छोटा भाई ठाकुर राम अपने पिता के साथ वहां पहुंचा और जमीन को लेकर विवाद करने लगे। इसी बीच ठाकुर राम ने साथ लाए डंडे से बड़े भाई के सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार (Brother murder) कर दिया। इससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर गया। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने उसे सीतापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया।

Brother murder: मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तोड़ा दम

सीतापुर अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे अंबिकापुर रेफर कर दिया। यहां मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कर उसका इलाज किया जा रहा था। इसी बीच 3 अक्टूबर को उसकी मौत (Brother murder) हो गई। अस्पताल सहायता केंद्र की पुलिस ने परिजनों का बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई की।

ये भी पढ़ें

Big incident: घुनघुट्टा नदी में डूबे 9वीं कक्षा के छात्र का तीसरे दिन 12 किमी दूर मिला शव, कहा था- खेलने जा रहा हूं
सुरजपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

04 Oct 2025 07:02 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Brother murder: सिर पर डंडे से प्रहार ताबड़तोड़ कर बड़े भाई की हत्या, पिता के सामने दिया वारदात को अंजाम

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Congress leader beaten: Video: कांग्रेस नेता की बेदम पिटाई, बेसबॉल स्टिक से फोड़ा सिर, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में दर्जनभर युवकों ने किया हमला

Congress leader beaten
अंबिकापुर

Road accident: सरगुजा में 3 सडक़ हादसे: बाइक सवार 3 युवकों की मौत, युवती गंभीर, बाइक सवार को ग्रामीणों ने पीटा

Road accident
अंबिकापुर

Stabbing in Ambikapur: दिनदहाड़े युवती की चाकू मारकर हत्या के बाद महामाया मंदिर में भी चाकूबाजी, पूर्व डिप्टी CM ने फेसबुक पर ये लिखा

Stabbing
अंबिकापुर

Chain snatching: दशहरा में पैलेस घूमने गईं 3 महिलाओं के गले से मंगलसूत्र व लॉकेट पार, दुर्गा पंडाल में भी चेन स्नेचिंग

Chain snatching
अंबिकापुर

Vijayadashami rally: विजयादशमी पर ‘भगवामय’ हुआ शहर, हिंदू युवा एकता मंच ने निकाली विशाल शोभायात्रा, जय श्रीराम के नारों से गूंजा शहर

Vijayadashmi Rally
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.