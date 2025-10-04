Brother murder: सिर पर डंडे से प्रहार ताबड़तोड़ कर बड़े भाई की हत्या, पिता के सामने दिया वारदात को अंजाम

अंबिकापुर। सीतापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार की रात छोटे भाई ने डंडे से बड़े भाई (Brother murder) के सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। गंभीर रूप से घायल भाई को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां इलाज के दौरान शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। परिजन के बयान के आधार पर सहायता केंद्र की पुलिस ने जीरो में मामला कायम कर केस डायरी सीतापुर थाने को भेज दी है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया।