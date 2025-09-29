CG Crime: पत्रकार उमेश राजपूत हत्याकांड के जांच में आ सकता एक और नया मोड़, गोली मारकर कर दी गई थी हत्या

वहीं 25 सितंबर रात उनके गृह ग्राम हीराबतर में पत्रकारों के द्वारा स्थापित उनके स्टेच्यू को तोड़कर उन्हें नुकसान पहुंचाया गया, जिसके बाद राजपूत के परिजनों का कहना है कि उनके स्थापित स्टेच्यू को इस प्रकार नुकसान पहुंचाने के पीछे क्या कारण है, किसको इस स्टेच्यू से तकलीफ हो सकती है। यह स्टेच्यू आखिर भु स्वामी भूमि पर पिछले लगभग दो वर्षों से स्थापित है और इस प्रकार नुकसान पहुंचाने के पीछे कहीं उनके हत्या से जुड़े कुछ लोग तो शामिल नहीं है, ऐसी आशंका जताई जा रही है।