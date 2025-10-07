Patrika LogoSwitch to English

Jaipur SMS Fire

भिलाई

CG News: हॉस्पिटल सेक्टर में आवास के लिए 700 परिवारों ने उठाई आवाज, BSP का दबाव जारी…

CG News: भिलाई जिले में हॉस्पिटल सेक्टर, सेक्टर 9 के भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) टाउनशिप के आवास में रहने वाले लोगों ने सोमवार को सेक्टर वन आईआर विभाग के सामने प्रदर्शन किया।

less than 1 minute read

भिलाई

image

Shradha Jaiswal

Oct 07, 2025

CG News: हॉस्पिटल सेक्टर में आवास के लिए 700 परिवारों ने उठाई आवाज, BSP का दबाव जारी...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में हॉस्पिटल सेक्टर, सेक्टर 9 के भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) टाउनशिप के आवास में रहने वाले लोगों ने सोमवार को सेक्टर वन आईआर विभाग के सामने प्रदर्शन किया। मांग की कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहले नगर निगम, भिलाई से उनको मकान बनवाकर दिया जाए।

इसके बाद बीएसपी के आवासों से खाली करवाया जाए। इसके लिए निगम को 10 एकड़ जमीन देने की मांग भी वे कर रहे हैं। इसके पहले नगर सेवाएं विभाग ने पिछले माह हॉस्पिटल सेक्टर में रहने वालों को आवास खाली करने के लिए नोटिस दिया था।

CG News: बीएसपी के पूर्व कर्मचारी रह रहे इन आवासों में

प्रदर्शन करने पहुंचे मेहनतकश आवास अधिकार संघ के अध्यक्ष कलादास डेहरिया ने बताया कि बीएसपी के हॉस्पिटल सेक्टर, भिलाई में रहने वाले लोग बीएसपी के पूर्व कर्मचारी या उनके बच्चे और परिवार के लोग ही हैं। लाइसेंस योजना बीएसपी ने बंद कर दिया है, तब वे मजबूरी में अवैध रूप से रह रहे हैं।

यह विवाद लंबे समय से चल रहा है। 2016 में तात्कालीन सांसद ताम्रध्वज साहू ने सेल प्रबंधन से और मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय ने बीएसपी प्रबंधन से कहा था कि हॉस्पिटल सेक्टर में रहने वालों का व्यवस्थापन किया जाए।

कहां जाएंगे 700 परिवार

उन्होंने प्रबंधन से पूछा कि 700 परिवार को घर से बाहर किया जाता है, तो वे कहां जाएंगे। पूर्व विधायक जनक लाल ठाकुर, राजेंद्र परगनीहा, चंद्रभान, चंद्रकला, व्हीएन प्रसाद राव, नारायण राव, मैरी, संजना, चमेली, सिंदुरिया, सुधा सागर आदि मौजूद थे।

Updated on:

07 Oct 2025 02:11 pm

Published on:

07 Oct 2025 02:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / CG News: हॉस्पिटल सेक्टर में आवास के लिए 700 परिवारों ने उठाई आवाज, BSP का दबाव जारी…

