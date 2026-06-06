Dhamtari News: धमतरी में झोलाछाप डॉक्टर की बड़ी लापरवाही, बिना एम्बुलेंस कार में कर दिया रेफर, युवक ने रास्ते में तोड़ा दम

जानकारी के अनुसार, सांकरा निवासी तीरथ राम कंवर को कुछ दिनों से बुखार की शिकायत थी। परिजन उसे उपचार के लिए भोथीडीह स्थित एक कथित डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे। आरोप है कि डॉक्टर ने न तो किसी प्रकार की जांच कराई और न ही बीमारी का सही आकलन किया। इसके बावजूद मरीज को ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई गई और हैवी डोज की दवाइयां दी गईं।परिजनों का कहना है कि उपचार के कुछ ही समय बाद युवक की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। उसे बेचैनी होने लगी और शारीरिक स्थिति लगातार खराब होती गई। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी तो कथित डॉक्टर ने खुद को बचाने के लिए मरीज को अन्यत्र रेफर करने का निर्णय लिया।