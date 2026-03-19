मासूमों का खतरनाक सफर: स्कूली वैन पलटने से 15 बच्चे घायल, ऑटो-ई-रिक्शा में ठूंसकर भेज रहे स्कूल

बुधवार को एक बड़ी दुर्घटना टल गई। मुड़पार गांव से वैन में बच्चों को बैठाकर सरस्वती ज्ञान मंदिर स्कूल कुथूर आ रहे थे। इसी दौरान कुथूर गांव के मेन रोड में चालक के आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया। इससे अनियंत्रित वैन सामने खड़ी ट्रैक्टर ट्राली से टकराकर सड़क किनारे पलट गई। हादसा इतना जबरदस्त हुआ कि वैन सडक़ में ही तीन बार पलटी। इससे वैन के परखच्चे उड़ गए। वैन में बच्चों की चीख पुकार मच गई। हादसे के समय वैन में करीब 15 से अधिक छात्र सवार थे। लगभग सभी की उम्र 4 से 8 साल के बीच हैं। 4 साल का बच्चा के पैर में चोट आई है। वही 5 साल के बच्चा प्रभास बरेठ के सिर में चोट लगी है।