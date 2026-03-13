13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जशपुर

CG Road Accident: NH-43 पर दर्दनाक हादसा: कार की जबरदस्त टक्कर से युवक की मौत, दूसरा लड़ रहा जिंदगी की जंग

Road Accident: जशपुर जिले से होकर गुजरने वाली गुमला-कटनी नेशनल हाईवे क्रमांक 43 सडक़ में बुधवार शाम कुनकुरी के समीप एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई...

less than 1 minute read
Google source verification

जशपुर

image

Khyati Parihar

Mar 13, 2026

Road Accident

सड़क हादसा (फाइल फोटो)

CG Road Accident: जशपुर जिले से होकर गुजरने वाली गुमला-कटनी नेशनल हाईवे क्रमांक 43 सडक़ में बुधवार शाम कुनकुरी के समीप एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ बाइक पर सवार उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि, यह हादसा तब हुआ जब शादी समारोह में शामिल होने जा रहे हैं इन दो युवकों की बाइक को पीछे से एक तेज रफ्तार कार ने जबरदस्त टक्कर मार दी।

घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुनकुरी थाना क्षेत्र के बुंदिया चट्टान निवासी प्रीतम अपने दोस्त के साथ अपनी बाइक क्रमांक सीजी 14 में एमएन 9820 में सवार होकर एक शादी समारोह में शामिल होने दुलदुला थाना क्षेत्र के गांव बांसपतरा जा रहा था। दोनों युवक जब बस पत्र पहुंचे तो उन्हें पता चला की बारात रात को आएगी इतना सुनकर वह दोनों अपने बाइक से घर लौट रहे थे।

एक की मौके पर मौत, दूसरा घायल

दोनों दोस्त जब उनकी बाइक से नेशनल हाईवे पर पहुंचे तो हाईवे रोड पर जशपुर की ओर से आ रही एक सफेद ग्रे रंग की तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को पीछे से भीषण टक्कर मार दी, जिससे दोनों युवक सड़क पर गिर गए। इस हादसे में प्रीतम के सिर, सीने और चेहरे पर गंभीर चोटें आई और उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।

पीछे बैठे उसके साथी युवक को भी हाथ पैर और कंधे में चोटें आई है, जिसे 108 एंबुलेंस बुलाकर कुनकुरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद कुनकुरी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी, आरोपी कार चालक की तलाश की जा रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Mar 2026 01:57 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jashpur / CG Road Accident: NH-43 पर दर्दनाक हादसा: कार की जबरदस्त टक्कर से युवक की मौत, दूसरा लड़ रहा जिंदगी की जंग

बड़ी खबरें

View All

जशपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बीमार गजराज को छोड़ आगे बढ़ गया हाथियों का झुंड, खेत में गिरा मिला साथी… वन विभाग ने बढ़ाई निगरानी

हाथी (photo source- Patrika)
जशपुर

Bus Fire Incident: चलती बस में भड़की आग से मचा हड़कंप, कुछ ही मिनटों में यात्रियों का सामान जलकर खाक

बस में लगी भीषण आग (photo source- Patrika)
जशपुर

महिला की बेरहमी से हत्या, पति समेत 4 आरोपी गिरफ्तार, जांच में चौंकाने वाली वजह सामने आई

पति समेत 4 आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जशपुर

गौशाला में रेप… 55 साल के नाना ने 13 साल की मानसिक रूप से कमजोर बच्ची को बनाया हवस का शिकार, ऐसे हुआ खुलासा

rape: फाइल फोटो पत्रिका
जशपुर

CG Bus Accident: भीषण सड़क हादसा, अचानक अनियंत्रित होकर बस पलटी, 6 यात्रियों की मौत, कई घायल

CG Bus Accident: भीषण सड़क हादसा, अचानक अनियंत्रित होकर बस पलटी, 6 यात्रियों की मौत, कई घायल
जशपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.