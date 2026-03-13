CG Road Accident: NH-43 पर दर्दनाक हादसा: कार की जबरदस्त टक्कर से युवक की मौत, दूसरा लड़ रहा जिंदगी की जंग

CG Road Accident: जशपुर जिले से होकर गुजरने वाली गुमला-कटनी नेशनल हाईवे क्रमांक 43 सडक़ में बुधवार शाम कुनकुरी के समीप एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ बाइक पर सवार उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि, यह हादसा तब हुआ जब शादी समारोह में शामिल होने जा रहे हैं इन दो युवकों की बाइक को पीछे से एक तेज रफ्तार कार ने जबरदस्त टक्कर मार दी।