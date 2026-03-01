12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जशपुर

बीमार गजराज को छोड़ आगे बढ़ गया हाथियों का झुंड, खेत में गिरा मिला साथी… वन विभाग ने बढ़ाई निगरानी

Jashpur News: इस संबंध में वन मंडल अधिकारी शशि कुमार ने बताया कि हाथी जीवित है और उसके शरीर में हल्की हलचल देखी जा रही है। प्राथमिक जांच में संभावना जताई जा रही है कि वह किसी बीमारी या कमजोरी के कारण जमीन पर गिर गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

जशपुर

image

Khyati Parihar

Mar 12, 2026

हाथी (photo source- Patrika)

हाथी (photo source- Patrika)

CG News: जशपुर जिले के पत्थलगांव क्षेत्र में ग्राम बूढ़ाडाढ़ के पास बुधवार सुबह एक जंगली हाथी बीमार हालत में खेत में पड़ा मिला। रिहायशी क्षेत्र के पास हाथी के मिलने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इलाके को सुरक्षित कर हाथी की निगरानी शुरू कर दी।

इस संबंध में वन मंडल अधिकारी शशि कुमार ने बताया कि हाथी जीवित है और उसके शरीर में हल्की हलचल देखी जा रही है। प्राथमिक जांच में संभावना जताई जा रही है कि वह किसी बीमारी या कमजोरी के कारण जमीन पर गिर गया है। फिलहाल पशु चिकित्सकों की टीम लगातार उसकी स्थिति पर नजर रख रही है।

ग्रामीणों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में लगभग 10 से 12 जंगली हाथियों का झुंड घूम रहा था। इस दौरान हाथियों ने कई किसानों की गेहूं और सब्जी की फसलों को नुकसान भी पहुंचाया। बाद में झुंड रायगढ़ जिले के बाकारुमा की दिशा में आगे बढ़ गया, जबकि यह हाथी पीछे छूट गया।

विशेषज्ञ डॉक्टर कर रहे जांच

वन विभाग ने हाथी के इलाज के लिए पशु चिकित्सा विभाग को सक्रिय कर दिया है। बेहतर उपचार के लिए अंबिकापुर से विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों की टीम को भी बुलाया गया है। टीम हाथी की विस्तृत जांच कर इलाज शुरू करेगी। वन विभाग ने क्षेत्र के ग्रामीणों से अपील की है कि वे हाथी के पास न जाएं और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। विभाग का अमला मौके पर तैनात है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

12 Mar 2026 07:26 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jashpur / बीमार गजराज को छोड़ आगे बढ़ गया हाथियों का झुंड, खेत में गिरा मिला साथी… वन विभाग ने बढ़ाई निगरानी

बड़ी खबरें

View All

जशपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bus Fire Incident: चलती बस में भड़की आग से मचा हड़कंप, कुछ ही मिनटों में यात्रियों का सामान जलकर खाक

बस में लगी भीषण आग (photo source- Patrika)
जशपुर

महिला की बेरहमी से हत्या, पति समेत 4 आरोपी गिरफ्तार, जांच में चौंकाने वाली वजह सामने आई

पति समेत 4 आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
जशपुर

गौशाला में रेप… 55 साल के नाना ने 13 साल की मानसिक रूप से कमजोर बच्ची को बनाया हवस का शिकार, ऐसे हुआ खुलासा

rape: फाइल फोटो पत्रिका
जशपुर

CG Bus Accident: भीषण सड़क हादसा, अचानक अनियंत्रित होकर बस पलटी, 6 यात्रियों की मौत, कई घायल

CG Bus Accident: भीषण सड़क हादसा, अचानक अनियंत्रित होकर बस पलटी, 6 यात्रियों की मौत, कई घायल
जशपुर

CG Road Construction: इस जिले को CM साय की बड़ी सौगात, 9 सड़कों के लिए 30.59 करोड़ मंजूर

CM साय की बड़ी सौगात (photo source- Patrika)
जशपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.