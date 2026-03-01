बीमार गजराज को छोड़ आगे बढ़ गया हाथियों का झुंड, खेत में गिरा मिला साथी… वन विभाग ने बढ़ाई निगरानी

वन विभाग ने हाथी के इलाज के लिए पशु चिकित्सा विभाग को सक्रिय कर दिया है। बेहतर उपचार के लिए अंबिकापुर से विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों की टीम को भी बुलाया गया है। टीम हाथी की विस्तृत जांच कर इलाज शुरू करेगी। वन विभाग ने क्षेत्र के ग्रामीणों से अपील की है कि वे हाथी के पास न जाएं और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। विभाग का अमला मौके पर तैनात है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।