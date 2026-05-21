Raipur Rape Case: 23 वर्षीय चचेरे भाई ने 4 साल की मासूम से किया रेप, मां को बताई आपबीती, अब कोर्ट ने सुनाई ये सजा

शिकायत के अनुसार, आरोपी जो पीड़िता का रिश्तेदार (चचेरा भाई) बताया गया है, बच्ची को करौंदा खिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था। इसके बाद वह उसे घर के एक कमरे में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना के कुछ समय बाद बच्ची घर लौटी। उस दौरान उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और उसने दर्द की शिकायत की। मां द्वारा पूछताछ करने पर बच्ची ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई।