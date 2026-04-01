CG Accident: तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, दो लोगों की मौके पर हुई मौत

हादसा इतना भीषण था कि कार में सवार युवक को गंभीर चोटें आईं और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद आसपास के लोगों में हडक़ंप मच गया। सूचना मिलते ही अंजोरा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और वाहन पर नियंत्रण खोना दुर्घटना की मुख्य वजह माना जा रहा है। अचानक हुए इस हादसे से मृतक के परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।