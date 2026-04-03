Bilaspur News: 6 करोड़ की ‘ड्रीम लाइब्रेरी’ पर ब्रेक, टेंडर के बाद भी जमीन विवाद में फंसी योजना, जानें आखिर क्या है वजह?

प्रारंभ में इस प्रोजेक्ट को बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के माध्यम से पूरा किया जाना था, लेकिन बाद में इसे छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड को सौंप दिया गया। हाउसिंग बोर्ड ने निर्माण कार्य शुरू करने से पहले संबंधित जमीन के उपयोग के लिए वेटनरी विभाग से एनओसी मांगी, लेकिन विभाग ने जमीन देने से साफ इनकार कर दिया। विभाग का तर्क है कि उक्त भूमि उनके स्वामित्व में है और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इसे अन्य कार्यों के लिए नहीं दिया जा सकता।