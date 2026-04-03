CG Crime News: बेलगहना के जंगल में लूट की साजिश नाकाम, ग्रामीणों की सतर्कता से टली बड़ी वारदात, जानें पूरा मामला

1 अप्रैल यानी बुधवार की रात करीब 10.30 बजे हरिल साय टोप्पो अपने साथियों नीलिमा तिर्की और रामप्यारी तिर्की के साथ गनियारी से मरीज को अस्पताल में भर्ती कराकर कार से विचारपुर लौट रहे थे। इसी दौरान बेलगहना-कोनचरा मार्ग पर नीलगिरी प्लांट के पास घने जंगल में बिना नंबर की मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने उनकी गाड़ी रोकने की कोशिश की। आरोपियों ने करीब 7 किलोमीटर तक कार का पीछा करते हुए ग्राम विचारपुर में वाहन को रोक लिया। यहां आरोपियों ने चाकू दिखाकर लूट का प्रयास किया। लेकिन ग्रामीणों को देखकर आरोपी घबरा गए और अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो गए।