रेल यात्रियों को बड़ी राहत! वलसाड-खड़गपुर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, छत्तीसगढ़ के कई स्टेशनों को मिलेगा लाभ(photo-patrika)
CG Train News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में ग्रीष्मकालीन भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को राहत देने के लिए वलसाड-खड़गपुर-वलसाड के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को कंफर्म बर्थ के साथ सुरक्षित, सुगम और आरामदायक यात्रा सुविधा उपलब्ध कराना है। यह स्पेशल ट्रेन कुल 2-2 फेरों के लिए संचालित की जाएगी, जिससे छत्तीसगढ़ के यात्रियों को भी सीधा लाभ मिलेगा।
गाड़ी संख्या 09043 वलसाड-खड़गपुर स्पेशल ट्रेन 15 और 22 अप्रैल 2026 (बुधवार) को वलसाड से रवाना होगी। वहीं, गाड़ी संख्या 09044 खड़गपुर-वलसाड स्पेशल ट्रेन 17 और 24 अप्रैल 2026 (शुक्रवार) को खड़गपुर से चलाई जाएगी।
इस स्पेशल ट्रेन का ठहराव दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत गोंदिया, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर जैसे प्रमुख स्टेशनों पर दिया गया है। इससे इन क्षेत्रों के यात्रियों को सीधा कनेक्शन मिलेगा और यात्रा आसान होगी।
वलसाड से यह स्पेशल ट्रेन दोपहर 12:50 बजे रवाना होकर अगले दिन प्रमुख स्टेशनों पर पहुंचेगी। यह ट्रेन गोंदिया में सुबह 03:09 बजे पहुंचेगी और 03:11 बजे रवाना होगी। इसके बाद दुर्ग में 05:03 बजे आगमन और 05:08 बजे प्रस्थान, रायपुर में 05:43 बजे आगमन और 05:48 बजे प्रस्थान तथा बिलासपुर में 07:55 बजे आगमन और 08:10 बजे प्रस्थान करेगी। सभी निर्धारित ठहरावों के बाद यह ट्रेन रात 9:00 बजे खड़गपुर स्टेशन पहुंचेगी।
खड़गपुर से यह ट्रेन सुबह 05:00 बजे रवाना होगी।
बिलासपुर: 15:25 आगमन, 15:35 प्रस्थान
रायपुर: 17:25 आगमन, 17:30 प्रस्थान
दुर्ग: 18:25 आगमन, 18:30 प्रस्थान
गोंदिया: 20:35 आगमन, 20:37 प्रस्थान
ट्रेन अगले दिन दोपहर 3:30 बजे वलसाड पहुंचेगी।
इस स्पेशल ट्रेन में कुल 20 एलएचबी कोच लगाए जाएंगे, जिनमें 1 एसएलआरडी, 1 पावर कार, 2 जनरल कोच, 2 स्लीपर कोच और 14 एसी-III कोच शामिल हैं। आधुनिक एलएचबी कोच होने के कारण यात्रियों को अधिक सुरक्षा, बेहतर स्पीड और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा।
यह ट्रेन दोनों दिशाओं में भेस्तान, नंदूरबार, भुसावल, बडनेरा, नागपुर, गोंदिया, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, झारसुगुड़ा, राउरकेला, चक्रधरपुर और टाटानगर स्टेशनों पर रुकेगी।
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन की समय-सारिणी और ठहराव की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर जांच लें, ताकि यात्रा सुगम और व्यवस्थित हो सके।
गर्मी के मौसम में ट्रेनों में बढ़ती भीड़ के बीच इस स्पेशल ट्रेन के संचालन से यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी और लंबी दूरी की यात्रा में राहत मिलेगी।
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