रेल यात्रियों को बड़ी राहत! वलसाड-खड़गपुर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, छत्तीसगढ़ के कई स्टेशनों को मिलेगा लाभ

वलसाड से यह स्पेशल ट्रेन दोपहर 12:50 बजे रवाना होकर अगले दिन प्रमुख स्टेशनों पर पहुंचेगी। यह ट्रेन गोंदिया में सुबह 03:09 बजे पहुंचेगी और 03:11 बजे रवाना होगी। इसके बाद दुर्ग में 05:03 बजे आगमन और 05:08 बजे प्रस्थान, रायपुर में 05:43 बजे आगमन और 05:48 बजे प्रस्थान तथा बिलासपुर में 07:55 बजे आगमन और 08:10 बजे प्रस्थान करेगी। सभी निर्धारित ठहरावों के बाद यह ट्रेन रात 9:00 बजे खड़गपुर स्टेशन पहुंचेगी।