युवाओं के लिए सुनहरा अवसर! ITI में निकली बंपर भर्ती, 20 अप्रैल तक करें आवेदन, जानें पूरी Detail…

यह भर्ती युवाओं के लिए अपने कौशल का उपयोग कर शिक्षा क्षेत्र में योगदान देने का अच्छा अवसर है। विशेष रूप से तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रों में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण मौका माना जा रहा है। रायगढ़ जिले में ITI के माध्यम से निकली यह भर्ती न केवल युवाओं को रोजगार का अवसर देगी, बल्कि संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाएगी। इच्छुक अभ्यर्थियों को समय सीमा के भीतर आवेदन कर इस अवसर का लाभ उठाने की सलाह दी गई है।