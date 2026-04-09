Road Accident: बारात से लौटते वक्त हादसा! पेड़ से टकराई कार, 8 घायल, 3 की हालत गंभीर

पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। यह हादसा एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि तेज रफ्तार और लापरवाही किस तरह से पल भर में खुशियों को मातम में बदल सकती है। सड़क सुरक्षा नियमों के पालन और सावधानी बरतने की आवश्यकता इस तरह की घटनाओं के बाद और भी ज्यादा महसूस होती है।