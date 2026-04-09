Road Accident: बारात से लौटते वक्त हादसा! पेड़ से टकराई कार, 8 घायल, 3 की हालत गंभीर

बारात से लौटते वक्त हादसा (photo source- Patrika)
Road Accident: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में बुधवार रात एक सड़क हादसे ने खुशियों से भरी बारात को दर्द में बदल दिया। बारात से लौट रहे लोगों की कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई, जिससे वाहन में सवार आठ लोग घायल हो गए। इनमें से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है।
जानकारी के अनुसार, चंद्रपुर क्षेत्र के ग्राम कुंदरुझांज के निवासी एक बारात में शामिल होने के लिए पड़ोसी राज्य ओडिशा के विश्वनाथपुर गए हुए थे। विवाह समारोह संपन्न होने के बाद सभी लोग रात में अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान करीब रात 8 बजे, जब उनकी ईको कार बंगुरसिया के पास पहुंची, तभी चालक ने तेज रफ्तार के कारण वाहन पर नियंत्रण खो दिया।
देखते ही देखते कार सड़क से फिसलकर किनारे खड़े एक पेड़ से जोरदार टक्कर खा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें बैठे लोग घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोगों ने राहत कार्य शुरू किया।
Road Accident: स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल रायगढ़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। घायलों में महिलाएं और बच्चियां भी शामिल हैं, जिससे घटना की गंभीरता और बढ़ जाती है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, इस दुर्घटना में तीन लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि अन्य को हल्की चोटें लगी हैं।
पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। यह हादसा एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि तेज रफ्तार और लापरवाही किस तरह से पल भर में खुशियों को मातम में बदल सकती है। सड़क सुरक्षा नियमों के पालन और सावधानी बरतने की आवश्यकता इस तरह की घटनाओं के बाद और भी ज्यादा महसूस होती है।
गौरेला थाना क्षेत्र में आज गुरूवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। मॉर्निंग वॉक पर निकली दो महिलाओं की तेज रफ्तार और अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है।
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