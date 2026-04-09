CG Suicide: प्रेम कहानी का अंत, एक ही फंदे से लटकती मिली गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की लाश

बुधवार की सुबह महुआ बिनने छाल क्षेत्र के एडूकला जंगल गए ग्रामीणों ने एक ही फंदे पर युवक और युवती की फांसी पर लटकती लाश देखी। जिसके बाद पूरे घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। जिसके बाद छाल थाने की पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को फंदे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिये अस्पताल भेजा गया है। प्रारंभिक जांच के दौरान मृतकों की शिनाख्त रामकुमार अगरिया 25 साल और परमेश्वरी अगरिया 20 साल के रूप में हुई है।