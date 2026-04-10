Steel Plant Accident: स्टील प्लांट में बड़ा हादसा! 12 फीट ऊंचाई से गिरा फायरमैन, हालत गंभीर

अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मौजूद कर्मचारियों से पूछताछ की। बताया जा रहा है कि घायल श्रमिक की हालत गंभीर होने के कारण अभी उसका बयान दर्ज नहीं किया जा सका है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, जैसे ही उसकी स्थिति में सुधार होगा, उससे पूछताछ की जाएगी। औद्योगिक सुरक्षा विभाग के उप संचालक राहुल पटेल ने बताया कि प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है।