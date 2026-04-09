पिकअप पलटने से 15 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल, अस्पताल पहुंचकर विधायक और पूर्व मंत्री ने जाना हाल-चाल

यह हादसा एक बार फिर इस बात को उजागर करता है कि ग्रामीण इलाकों में मजदूरों को असुरक्षित और ओवरलोडेड वाहनों में सफर करना पड़ता है, जिससे इस तरह की दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना रहता है। प्रशासन के लिए यह एक चेतावनी है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई और जागरूकता बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों को रोका जा सके।