विश्व विजेता हरलीन देयोल और अमनजोत कौर का चंडीगढ़ में भव्य स्वागत किया गया। (फोटो सोर्स: IANS)
World Cup Winners rewards by State Governments: आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का खिताब जीतकर भारत की बेटियों ने न केवल इतिहास रचा है, बल्कि हर भारतीय का सीना गर्व से चोड़ा कर दिया है। भारत की इस ऐतिहासिक जीत से पूरे देश में जश्न का माहौल बना हुआ है। भोपाल से लेकर सिलीगुड़ी, मुंबई से लेकर विजयवाड़ा तक विश्व विजेता खिलाड़ियों का उनके संबंधित राज्यों से भव्य स्वागत हो रहा है। इसके साथ ही राज्य सरकारों ने भी उनके लिए खजाने खोल दिए हैं। सरकारों ने इन बेटियों के अपने गृहनगर पहुंचने पर विशेष सम्मान और प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है। आइये आपको भी बताते हैं कि किसको क्या मिला है?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और राधा यादव को सम्मानित किया और प्रत्येक को 2.25 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार दिया। उन्होंने इन बेटियों को महाराष्ट्र का गौरव बताते हुए कहा कि उनकी जीत लड़कियों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करेगी। कोच अमोल मजूमदार और सहयोगी स्टाफ को भी उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर मंधाना ने कहा कि यह जीत पर्दे के पीछे सभी के प्रयासों के बिना संभव नहीं होती।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में विश्व कप विजेता तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ को सम्मानित किया जो छतरपुर के बुंदेलखंड क्षेत्र से ताल्लुक रखती हैं। गौड़ को 1 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया। इसके साथ ही उनके माता-पिता और कोच को भी इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। सीएम ने युवा गेंदबाज के साहस और ग्रामीण मध्य प्रदेश से वैश्विक सफलता तक के उनके सफर की प्रशंसा करते हुए उन्हें फिटनेस और फोकस का प्रतीक बताया। उन्होंने इस दौरान छतरपुर में एक क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की भी घोषणा की और उनके पिता के पुलिस विभाग से जुड़े लंबित मामले को सुलझाने का आश्वासन दिया।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरणी से मुलाकात की और उन्हें 2.5 करोड़ रुपये का नकद इनाम, कडप्पा में 1,000 वर्ग गज का घर और ग्रुप-I की सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। नायडू ने 21 वर्षीय खिलाड़ी के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने भारतीय महिलाओं की शक्ति दिखाई है। इस मौके चरणी ने कहा कि वह अपने परिवार के प्रोत्साहन के लिए आभारी हैं और उन्होंने भारत के लिए और भी सम्मान लाने का संकल्प लिया।
विश्व कप विजेता क्रिकेटर ऋचा घोष का स्वागत करने के लिए हजारों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े, जिससे सिलीगुड़ी में खुशी की लहर दौड़ गई। बैनरों से लदे शहर से गुज़रते हुए, विकेटकीपर-बल्लेबाज का बाघाजतिन पार्क में अभिनंदन किया गया। जहां उन्हें नागरिक नेताओं और 50 से ज़्यादा स्थानीय संगठनों ने सम्मानित किया। ऋचा ने इस जीत को टीम की एकता और अपने माता-पिता के समर्थन को समर्पित करते हुए कहा कि भारत के लिए खेलना और विश्व कप जीतना मेरा सपना था। उन्होंने उत्तर बंगाल में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सिलीगुड़ी में एक क्रिकेट स्टेडियम बनाने का भी आग्रह किया।
पंजाब की ऑलराउंडर अमनजोत कौर और हरलीन देयोल के अपने गृह राज्य पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने सभी फैंस का आभार व्यक्त किया। वहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑलराउंडर स्नेह राणा के लिए 50 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की। जबकि तेलंगाना में खेल मंत्री वक्ति श्रीहरि ने अरुंधति रेड्डी को ऐतिहासिक टीम का हिस्सा बनने के लिए बधाई दी।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग