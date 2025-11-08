Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

विश्व विजेता बेटियों के लिए सरकार ने खोला खजाना, सरकारी नौकरी के साथ करोड़ों का इनाम, जानें किसे क्‍या मिला

World Cup Winners rewards by State Governments: विश्‍व कप जीतकर अपने गृहनगर लौटीं बेटियों भव्‍य स्‍वागत किया गया है। इस मौके राज्‍य सरकारों ने भी अपने खजाने खोल दिए। किसी को सरकारी नौकरी तो किसी को करोड़ों रुपये बतौर प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 08, 2025

World Cup Winners rewards by State Governments

विश्‍व विजेता हरलीन देयोल और अमनजोत कौर का चंडीगढ़ में भव्‍य स्‍वागत किया गया। (फोटो सोर्स: IANS)

World Cup Winners rewards by State Governments: आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का खिताब जीतकर भारत की बेटियों ने न केवल इतिहास रचा है, बल्कि हर भारतीय का सीना गर्व से चोड़ा कर दिया है। भारत की इस ऐतिहासिक जीत से पूरे देश में जश्न का माहौल बना हुआ है। भोपाल से लेकर सिलीगुड़ी, मुंबई से लेकर विजयवाड़ा तक विश्‍व विजेता खिलाड़ियों का उनके संबंधित राज्यों से भव्य स्वागत हो रहा है। इसके साथ ही राज्‍य सरकारों ने भी उनके लिए खजाने खोल दिए हैं। सरकारों ने इन बेटियों के अपने गृहनगर पहुंचने पर विशेष सम्मान और प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है। आइये आपको भी बताते हैं कि किसको क्‍या मिला है?

स्मृति, जेमिमा और राधा को 2.25-2.25 करोड़

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और राधा यादव को सम्मानित किया और प्रत्येक को 2.25 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार दिया। उन्‍होंने इन बेटियों को महाराष्ट्र का गौरव बताते हुए कहा कि उनकी जीत लड़कियों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करेगी। कोच अमोल मजूमदार और सहयोगी स्टाफ को भी उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर मंधाना ने कहा कि यह जीत पर्दे के पीछे सभी के प्रयासों के बिना संभव नहीं होती।

क्रांति गौड़ को एक करोड़ और छतरपुर में क्रिकेट स्टेडियम की घोषणा

मध्‍य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में विश्व कप विजेता तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ को सम्मानित किया जो छतरपुर के बुंदेलखंड क्षेत्र से ताल्लुक रखती हैं। गौड़ को 1 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया। इसके साथ ही उनके माता-पिता और कोच को भी इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। सीएम ने युवा गेंदबाज के साहस और ग्रामीण मध्य प्रदेश से वैश्विक सफलता तक के उनके सफर की प्रशंसा करते हुए उन्हें फिटनेस और फोकस का प्रतीक बताया। उन्होंने इस दौरान छतरपुर में एक क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण की भी घोषणा की और उनके पिता के पुलिस विभाग से जुड़े लंबित मामले को सुलझाने का आश्वासन दिया।

श्री चरणी को 2.5 करोड़ रुपये, सरकारी नौकरी और घर के लिए जमीन

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरणी से मुलाकात की और उन्हें 2.5 करोड़ रुपये का नकद इनाम, कडप्पा में 1,000 वर्ग गज का घर और ग्रुप-I की सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। नायडू ने 21 वर्षीय खिलाड़ी के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने भारतीय महिलाओं की शक्ति दिखाई है। इस मौके चरणी ने कहा कि वह अपने परिवार के प्रोत्साहन के लिए आभारी हैं और उन्होंने भारत के लिए और भी सम्मान लाने का संकल्प लिया।

सिलीगुड़ी में ऋचा घोष की घर वापसी पर मनाया जश्न

विश्व कप विजेता क्रिकेटर ऋचा घोष का स्वागत करने के लिए हजारों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े, जिससे सिलीगुड़ी में खुशी की लहर दौड़ गई। बैनरों से लदे शहर से गुज़रते हुए, विकेटकीपर-बल्लेबाज का बाघाजतिन पार्क में अभिनंदन किया गया। जहां उन्हें नागरिक नेताओं और 50 से ज़्यादा स्थानीय संगठनों ने सम्मानित किया। ऋचा ने इस जीत को टीम की एकता और अपने माता-पिता के समर्थन को समर्पित करते हुए कहा कि भारत के लिए खेलना और विश्व कप जीतना मेरा सपना था। उन्होंने उत्तर बंगाल में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सिलीगुड़ी में एक क्रिकेट स्टेडियम बनाने का भी आग्रह किया।

स्नेह राणा के लिए 50 लाख रुपये का इनाम

पंजाब की ऑलराउंडर अमनजोत कौर और हरलीन देयोल के अपने गृह राज्य पहुंचने पर भव्‍य स्‍वागत किया गया। इस मौके पर उन्‍होंने सभी फैंस का आभार व्यक्त किया। वहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑलराउंडर स्नेह राणा के लिए 50 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की। जबकि तेलंगाना में खेल मंत्री वक्ति श्रीहरि ने अरुंधति रेड्डी को ऐतिहासिक टीम का हिस्सा बनने के लिए बधाई दी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Women's World Cup 2025

Published on:

08 Nov 2025 07:33 am

Hindi News / Sports / Cricket News / विश्व विजेता बेटियों के लिए सरकार ने खोला खजाना, सरकारी नौकरी के साथ करोड़ों का इनाम, जानें किसे क्‍या मिला

पत्रिका लाइव अपडेट

Breaking News in Hindi Today: वोट चोरी मामले में जल्द ही देंगे विस्फोटक सबूत: राहुल गांधी

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

India vs Kuwait: भारतीय गेंदबाजों की जमकर हुई कुटाई, कुवैत ने इतने रन से जीता मुकाबला

India vs Kuwait Match Highlights
क्रिकेट

आईसीसी ने महिला वनडे वर्ल्ड कप को लेकर लिया बड़ा फैसला, टीमों की संख्या में किया इजाफा

World cup 2025
क्रिकेट

श्रीलंका ने वनडे और टी-20 ट्राई सीरीज के लिए टीम का किया ऐलान, चरिथ असलंका को बनाया कप्तान

Charith Asalanka
क्रिकेट

टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय गेंदबाजों का जलवा, साउथ अफ्रीका A के खिलाफ बरपाया कहर

Mohammed Siraj
क्रिकेट

ब्रिसबेन का मौसम भारत के लिए बनेगा वरदान, जानें कैसे टीम इंडिया को होगा बड़ा फायदा

Brisbane The Gabba Weather Report
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.