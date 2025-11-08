World Cup Winners rewards by State Governments: आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का खिताब जीतकर भारत की बेटियों ने न केवल इतिहास रचा है, बल्कि हर भारतीय का सीना गर्व से चोड़ा कर दिया है। भारत की इस ऐतिहासिक जीत से पूरे देश में जश्न का माहौल बना हुआ है। भोपाल से लेकर सिलीगुड़ी, मुंबई से लेकर विजयवाड़ा तक विश्‍व विजेता खिलाड़ियों का उनके संबंधित राज्यों से भव्य स्वागत हो रहा है। इसके साथ ही राज्‍य सरकारों ने भी उनके लिए खजाने खोल दिए हैं। सरकारों ने इन बेटियों के अपने गृहनगर पहुंचने पर विशेष सम्मान और प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है। आइये आपको भी बताते हैं कि किसको क्‍या मिला है?