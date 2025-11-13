यूपी सरकार का बड़ा फैसला: दीप्ति शर्मा को डेढ़ करोड़ देने की घोषणा; जानें, किस खिलाड़ी को क्या मिला?

यूपी सरकार का बड़ा फैसला: दीप्ति शर्मा को डेढ़ करोड़ देने की घोषणा। Image Source - 'FB' @OfficialDeeptiSharma
Deepti Sharma News: देश को विश्वविजेता बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों पर इनामों की बरसात जारी है। अलग-अलग राज्य अपनी-अपनी खिलाड़ियों को सम्मानित कर रहे हैं। इसी कड़ी में यूपी सरकार ने टीम का हिस्सा रहीं दीप्ति शर्मा को 1.5 करोड़ रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की है।
आगरा की मूल निवासी दीप्ति शर्मा इससे पहले एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन के लिए 3 करोड़ का इनाम हासिल कर चुकी हैं। इसके अलावा उन्हें डिप्टी SP के पद पर भी नियुक्त किया गया था।
बता दें कि ऑलराउंडर दीप्ति ने विश्व कप में अपने प्रदर्शन से भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने वर्ल्ड कप में कुल 215 रन बनाए और 22 विकेट लिए। इसी शानदार प्रदर्शन के चलते उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ चुना गया। इसके बाद यूपी सरकार ने उन्हें 1.5 करोड़ इनाम देने की घोषणा की।
बता दें कि विश्वविजेता महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों पर अलग-अलग राज्यों ने खुलकर इनामों की बरसात की है। सबसे ज्यादा इनाम आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी खिलाड़ी श्री चरणी को दिया है। उन्हें 2.5 करोड़ नकद, सरकारी नौकरी और 1000 वर्ग गज का प्लॉट घर बनाने के लिए देने की घोषणा की गई।
वहीं महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की खिलाड़ियों स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्ज और राधा यादव को 2.25-2.25 करोड़ रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की है।
इसके अलावा पंजाब सरकार ने टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, अमनजीत कौर और हरलीन को 1.5-1.5 करोड़ रुपये का इनाम देने की घोषणा की।मध्यप्रदेश की क्रांति गौड़ और हिमाचल प्रदेश की रेणुका सिंह को उनकी राज्य सरकारों ने 1-1 करोड़ का पुरस्कार देने का ऐलान किया है। हालांकि, हरियाणा सरकार की ओर से अब तक अपनी खिलाड़ी शेफाली वर्मा के लिए किसी इनाम की घोषणा नहीं की गई है।
