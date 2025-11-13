‘लश्कर-ए-तैयबा से बोल रहा हूं, शहर में हर घंटे धमाका किया जाएगा’, दिल्ली ब्लास्ट के बाद आई…

फोन पर पुलिस को हर घंटे धमाकी की धमकी। फोटो सोर्स-AI
Crime News: यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस को धमकी भरा कॉल मिला। आरोपी ने पुलिस से कहा कि वह लश्कर-ए-तैयबा से बोल रहा है। शहर में हर घंटे धमाका किया जाएगा। मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पुलिस की माने तो, बुधवार को फिरोजाबाद पुलिस को डायल 112 पर कॉल आया। इस कॉल के दौरान आरोपी ने कहा,'' लश्कर-ए-तैयबा से बोल रहा हूं,शहर में हर घंटे धमाका किया जाएगा।''
डायल 112 पर आए धमकी भरे इस फोन ने बुधवार को फिरोजाबाद पुलिस के होश उड़ा दिए। इसके बाद आनन-फानन में पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम आकाश फौजदार बताया जा रहा है। जो सुहागनगर का निवासी है। फिलहाल पुलिस की टीम आरोपी से पूछताछ में जुटी है।
बता दें कि दिल्ली में हुए धमाके के बाद ये धमकी भरा कॉल किया गया। दिल्ली धामके में अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वहीं, घायलों का इलाज जारी है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। गिरफ्तार डॉ. शाहीन के भाई डॉ. परवेज सईद अंसारी के लखनऊ स्थित घर से सहारनपुर रजिस्टर नंबर (UP 11 BD 3563) वाली एक सफेद ऑल्टो 800 कार बरामद की गई है।
यूपी ATS ने लखनऊ के मडियांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत डॉ. परवेज के मुत्तकीपुर स्थित आवास पर छापेमारी की। इस दौरान उसके घर के बाहर ऑल्टो खड़ी मिली। गाड़ी मिलने के बाद आतंकी नेटवर्क में इसके संभावित इस्तेमाल को लेकर आशंका जताई जा रही है। फिलहाल कार को जब्त कर लिया गया है। उसे स्थानीय मडियांव थाना परिसर में रखवाया गया है।
