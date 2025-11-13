‘लश्कर-ए-तैयबा से बोल रहा हूं, शहर में हर घंटे धमाका किया जाएगा’, दिल्ली ब्लास्ट के बाद आई…

बता दें कि दिल्ली में हुए धमाके के बाद ये धमकी भरा कॉल किया गया। दिल्ली धामके में अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वहीं, घायलों का इलाज जारी है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। गिरफ्तार डॉ. शाहीन के भाई डॉ. परवेज सईद अंसारी के लखनऊ स्थित घर से सहारनपुर रजिस्टर नंबर (UP 11 BD 3563) वाली एक सफेद ऑल्टो 800 कार बरामद की गई है।