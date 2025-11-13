Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फिरोजाबाद

‘लश्कर-ए-तैयबा से बोल रहा हूं, शहर में हर घंटे धमाका किया जाएगा’, दिल्ली ब्लास्ट के बाद आई…

Crime News: फोन पर पुलिस को शख्स ने कहा कि वह लश्कर-ए-तैयबा से बोल रहा है। उसने कहा कि शहर में हर घंटे धमाका किया जाएगा।

2 min read
Google source verification

फिरोजाबाद

image

Harshul Mehra

Nov 13, 2025

firozabad police received threat call after delhi blast accused said speaking from lashkar e taiba

फोन पर पुलिस को हर घंटे धमाकी की धमकी। फोटो सोर्स-AI

Crime News: यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस को धमकी भरा कॉल मिला। आरोपी ने पुलिस से कहा कि वह लश्कर-ए-तैयबा से बोल रहा है। शहर में हर घंटे धमाका किया जाएगा। मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

'शहर में हर घंटे धमाका किया जाएगा'

पुलिस की माने तो, बुधवार को फिरोजाबाद पुलिस को डायल 112 पर कॉल आया। इस कॉल के दौरान आरोपी ने कहा,'' लश्कर-ए-तैयबा से बोल रहा हूं,शहर में हर घंटे धमाका किया जाएगा।''

112 पर कॉल कर दी धमकी

डायल 112 पर आए धमकी भरे इस फोन ने बुधवार को फिरोजाबाद पुलिस के होश उड़ा दिए। इसके बाद आनन-फानन में पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम आकाश फौजदार बताया जा रहा है। जो सुहागनगर का निवासी है। फिलहाल पुलिस की टीम आरोपी से पूछताछ में जुटी है।

दिल्ली ब्लास्ट के बाद आया कॉल

बता दें कि दिल्ली में हुए धमाके के बाद ये धमकी भरा कॉल किया गया। दिल्ली धामके में अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वहीं, घायलों का इलाज जारी है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। गिरफ्तार डॉ. शाहीन के भाई डॉ. परवेज सईद अंसारी के लखनऊ स्थित घर से सहारनपुर रजिस्टर नंबर (UP 11 BD 3563) वाली एक सफेद ऑल्टो 800 कार बरामद की गई है।

डॉ. परवेज के घर छापा

यूपी ATS ने लखनऊ के मडियांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत डॉ. परवेज के मुत्तकीपुर स्थित आवास पर छापेमारी की। इस दौरान उसके घर के बाहर ऑल्टो खड़ी मिली। गाड़ी मिलने के बाद आतंकी नेटवर्क में इसके संभावित इस्तेमाल को लेकर आशंका जताई जा रही है। फिलहाल कार को जब्त कर लिया गया है। उसे स्थानीय मडियांव थाना परिसर में रखवाया गया है।

ये भी पढ़ें

डॉ. शाहीन ने भाई का ब्रेनवॉश कर रचा बड़ा गेम प्लान; अदिल की गिरफ्तारी के बाद खुला नया पन्ना
लखनऊ
delhi blast case update terrorist dr shaheen brainwashed his brother dr adil ahamad

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Nov 2025 03:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Firozabad / ‘लश्कर-ए-तैयबा से बोल रहा हूं, शहर में हर घंटे धमाका किया जाएगा’, दिल्ली ब्लास्ट के बाद आई…

बड़ी खबरें

View All

फिरोजाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

घर में तड़तड़ाहट से गूंजा इलाका, धमाके में उड़ी छत; दौड़कर पहुंचे ASP अनुज चौधरी

फिरोजाबाद

नानी की बात नहीं मानी: स्कूल जाने के लिए कहा तो रूठ गया बच्चा; कमरा खुलते ही सभी रह गए हक्के-बक्के!

crime news teenager hanged himself after being told to go to school in firozabad up
फिरोजाबाद

फिरोजाबाद में पिता के सामने बेटे की दर्दनाक मौत, रोटावेटर पर चढ़कर खेल रहा था किशोर; ब्लेडों में फंसकर हुआ चिथड़े-चिथड़े

firozabad teen killed rotavator accident driver drunk allegation
फिरोजाबाद

Weather मौसम में बढ़ी ठंडक पर दिन-रात के तापमान का अंतर कर रहा बीमार

weather
फिरोजाबाद

‘मेरा करियर खत्म कर दिया…छोड़ूगा नहीं’, फिरोजाबाद ASP अनुज चौधरी को धमकी देने वाला गिरफ्तार

asp anuj chaudhary news
फिरोजाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.