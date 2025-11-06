नानी की बात नहीं मानी: स्कूल जाने के लिए कहा तो रूठ गया बच्चा; कमरा खुलते ही सभी रह गए हक्के-बक्के!

स्कूल जाने के लिए कहा तो रूठ गया बच्चा; कमरा खुलते ही सभी रह गए हक्के-बक्के। फोटो सोर्स-AI
Crime News: स्कूल जाने के लिए कहने पर छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया है। बुधवार की सुबह छात्र ने खौफनाक कदम उठाया।
पुलिस की माने तो नगला मुरली चिडरई खास इलाके के निवासी महावीर के यहां उनका 13 साल का दोहिता चंचल बचपन से ही रह रहा था। चंचल के नाना की मौत हो चुकी है। वह अपनी नानी कुसुमा देवी के साथ अकेले रह रहा था। चंचल को स्थानीय स्कूल में काफी देर से भर्ती कराया गया था।
इसी कारण चंचल इतनी उम्र में भी वह कक्षा 4 का छात्र था। बुधवार की सुबह करीब 7 बजे चंचल की नानी ने उससे तैयार होकर स्कूल जाने के लिए कहा। इसके बाद वह खाना बनाने लगीं। इतना सुनते ही चंचल कमरे की चाबी लेकर अंदर चला गया। जब वह देर तक कमरे से बाहर नहीं आया तो नानी ने उसे आवाज लगाई।
कमरे से कोई जवाब नहीं आने पर जब चंचल की नानी अंदर गई तो उन्होंने दोहिते को लोहे के जंगले से लटका देखा। यह देखकर वह रोने और चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया।
मृतक चंचल के पिता ने बताया कि चंचल के जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी मानवती की मौत हो गई थी। तब से चंचल ननिहाल में रह रहा था। पुलिस ने बताया कि स्कूल जाने की कहने से गुस्सा होकर किशोर ने जान दी।
बड़ी खबरेंView All
फिरोजाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग