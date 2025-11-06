नानी की बात नहीं मानी: स्कूल जाने के लिए कहा तो रूठ गया बच्चा; कमरा खुलते ही सभी रह गए हक्के-बक्के!

इसी कारण चंचल इतनी उम्र में भी वह कक्षा 4 का छात्र था। बुधवार की सुबह करीब 7 बजे चंचल की नानी ने उससे तैयार होकर स्कूल जाने के लिए कहा। इसके बाद वह खाना बनाने लगीं। इतना सुनते ही चंचल कमरे की चाबी लेकर अंदर चला गया। जब वह देर तक कमरे से बाहर नहीं आया तो नानी ने उसे आवाज लगाई।