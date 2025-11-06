Patrika LogoSwitch to English

फिरोजाबाद

नानी की बात नहीं मानी: स्कूल जाने के लिए कहा तो रूठ गया बच्चा; कमरा खुलते ही सभी रह गए हक्के-बक्के!

Crime News: स्कूल जाने के लिए कहने पर बच्चा रूठ गया। उसने अपनी नानी की बात मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। कमरा खुलते ही सब हक्के-बक्के रह गए।

Google source verification

फिरोजाबाद

image

Harshul Mehra

Nov 06, 2025

crime news teenager hanged himself after being told to go to school in firozabad up

स्कूल जाने के लिए कहा तो रूठ गया बच्चा; कमरा खुलते ही सभी रह गए हक्के-बक्के। फोटो सोर्स-AI

Crime News: स्कूल जाने के लिए कहने पर छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया है। बुधवार की सुबह छात्र ने खौफनाक कदम उठाया।

नानी के यहां रह रहा था छात्र

पुलिस की माने तो नगला मुरली चिडरई खास इलाके के निवासी महावीर के यहां उनका 13 साल का दोहिता चंचल बचपन से ही रह रहा था। चंचल के नाना की मौत हो चुकी है। वह अपनी नानी कुसुमा देवी के साथ अकेले रह रहा था। चंचल को स्थानीय स्कूल में काफी देर से भर्ती कराया गया था।

कक्षा 4 में पढ़ता था छात्र

इसी कारण चंचल इतनी उम्र में भी वह कक्षा 4 का छात्र था। बुधवार की सुबह करीब 7 बजे चंचल की नानी ने उससे तैयार होकर स्कूल जाने के लिए कहा। इसके बाद वह खाना बनाने लगीं। इतना सुनते ही चंचल कमरे की चाबी लेकर अंदर चला गया। जब वह देर तक कमरे से बाहर नहीं आया तो नानी ने उसे आवाज लगाई।

दोहिते ने जंगले से लटक कर दी जान

कमरे से कोई जवाब नहीं आने पर जब चंचल की नानी अंदर गई तो उन्होंने दोहिते को लोहे के जंगले से लटका देखा। यह देखकर वह रोने और चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया।

13 साल पहले मां की हुई थी मौत

मृतक चंचल के पिता ने बताया कि चंचल के जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी मानवती की मौत हो गई थी। तब से चंचल ननिहाल में रह रहा था। पुलिस ने बताया कि स्कूल जाने की कहने से गुस्सा होकर किशोर ने जान दी।

Published on:

06 Nov 2025 01:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Firozabad / नानी की बात नहीं मानी: स्कूल जाने के लिए कहा तो रूठ गया बच्चा; कमरा खुलते ही सभी रह गए हक्के-बक्के!

