घर में तड़तड़ाहट से गूंजा इलाका, धमाके में उड़ी छत; दौड़कर पहुंचे ASP अनुज चौधरी

जलालुद्दीन शादियों और उत्सवों में आतिशबाजी का काम किया करते थे। लगन के मौसम को देखते हुए घर में पटाखे, अनार और अन्य सामग्री रखी हुई थी। प्रारंभिक जांच में पता चला कि पटाखों में अचानक आग लग गई, जिससे जोरदार विस्फोट हुआ। मृतक के बेटे इंसाफ ने बताया, 'घर के फ्रिज में अचानक आग लग गई। उसी दौरान गैस सिलेंडर से लीकेज होने लगा, जिससे धमाका हो गया।' हालांकि, पुलिस को संदेह है कि यह अवैध पटाखा निर्माण से जुड़ा है। कुछ ग्रामीणों ने तो यहां तक कहा कि जलालुद्दीन हथगोले जैसी वस्तुएं भी बनाते थे। धमाके से न केवल मकान ध्वस्त हो गया, बल्कि आसपास के घरों में भी कंपन महसूस हुआ, लेकिन किसी अन्य संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा।