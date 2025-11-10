घर में तड़तड़ाहट से गूंजा इलाका, धमाके में उड़ी छत; दौड़कर पहुंचे ASP अनुज चौधरी

फिरोजाबाद में एक मकान में हुआ ब्लास्ट, PC- Patrika
फिरोजाबाद : उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में थाना नसीरपुर के अंतर्गत हेवतपुर कर्खा गांव में सोमवार दोपहर करीब एक बजे एक घर में पटाखों के विस्फोट से भयानक हादसा हो गया। धमाके की तेज आवाज से पूरा गांव दहल उठा। लोग घरों से बाहर निकले तो देखा कि मकान की छत उड़ चुकी थी, लेंटर ढह गया था और मलबे के नीचे एक व्यक्ति दबा हुआ था। यह व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि 55 वर्षीय जलालुद्दीन उर्फ पप्पू थे, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई।
जलालुद्दीन शादियों और उत्सवों में आतिशबाजी का काम किया करते थे। लगन के मौसम को देखते हुए घर में पटाखे, अनार और अन्य सामग्री रखी हुई थी। प्रारंभिक जांच में पता चला कि पटाखों में अचानक आग लग गई, जिससे जोरदार विस्फोट हुआ। मृतक के बेटे इंसाफ ने बताया, 'घर के फ्रिज में अचानक आग लग गई। उसी दौरान गैस सिलेंडर से लीकेज होने लगा, जिससे धमाका हो गया।' हालांकि, पुलिस को संदेह है कि यह अवैध पटाखा निर्माण से जुड़ा है। कुछ ग्रामीणों ने तो यहां तक कहा कि जलालुद्दीन हथगोले जैसी वस्तुएं भी बनाते थे। धमाके से न केवल मकान ध्वस्त हो गया, बल्कि आसपास के घरों में भी कंपन महसूस हुआ, लेकिन किसी अन्य संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा।
यह हादसा जलालुद्दीन के परिवार के लिए दोहरी त्रासदी साबित हुआ। परिजनों के अनुसार, 2004 में उनके पिता शहाबुद्दीन की भी इसी घर में पटाखों के धमाके से मौत हो चुकी थी। तब भी लेंटर गिरने से हादसा हुआ था। अब पिता के बाद बेटे की उसी तरह विदाई ने परिवार को तोड़ दिया। पत्नी सावरा और बेटों का रो-रोकर बुरा हाल है। इंसाफ ने कहा, 'यह पुराने जख्मों को फिर से हरा कर गया। हमारा परिवार पहले ही इस धंधे की भेंट चढ़ चुका था।' शव को पोस्टमॉर्टम के लिए फिरोजाबाद जिला अस्पताल भेज दिया गया है।
घटना की सूचना मिलते ही थाना नसीरपुर की पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं। आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। सीओ अनुज चौधरी के नेतृत्व में बचाव कार्य शुरू हुआ। कुछ ही देर बाद एसएसपी सौरभ दीक्षित और एएसपी ग्रामीण अनुज चौधरी भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने मलबा हटवाकर शव को बाहर निकलवाया और परिवार को सांत्वना दी। एएसपी ग्रामीण अनुज चौधरी ने बताया, 'देखने में यह आतिशबाजी से जुड़ा मामला लगता है। घर में पटाखे और अनार बरामद हुए हैं। केवल एक मौत हुई है, कोई घायल नहीं। पुलिस पूरी जांच कर रही है, जिसमें अवैध निर्माण का एंगल प्रमुख है।'
