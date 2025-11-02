फिरोजाबाद में पिता के सामने बेटे की दर्दनाक मौत, रोटावेटर पर चढ़कर खेल रहा था किशोर; ब्लेडों में फंसकर हुआ चिथड़े-चिथड़े

Teen killed rotavator accident in Firozabad: फिरोजाबाद जिले के टूंडला थाना क्षेत्र से शनिवार देर रात एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया। नगला तेजपाल गांव का 14 वर्षीय राहुल यादव अपने ही गांव के खेत में रोटावेटर पर खेलते समय अचानक मशीन में फंस गया। कुछ ही सेकंड में घुमते ब्लेडों ने उसके शरीर को गंभीर रूप से क्षत-विक्षत कर दिया। घटना के समय राहुल के पिता और अन्य ग्रामीण खेत में मौजूद थे, लेकिन जब तक वे ड्राइवर को रोटावेटर बंद करने को कहते, तब तक सब कुछ पलभर में खत्म हो चुका था।