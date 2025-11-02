फिरोजाबाद में पिता के सामने बेटे की दर्दनाक मौत, रोटावेटर पर चढ़कर खेल रहा था किशोर; ब्लेडों में फंसकर हुआ चिथड़े-चिथड़े

फिरोजाबाद में पिता के सामने बेटे की दर्दनाक मौत | AI Generated Image
Teen killed rotavator accident in Firozabad: फिरोजाबाद जिले के टूंडला थाना क्षेत्र से शनिवार देर रात एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया। नगला तेजपाल गांव का 14 वर्षीय राहुल यादव अपने ही गांव के खेत में रोटावेटर पर खेलते समय अचानक मशीन में फंस गया। कुछ ही सेकंड में घुमते ब्लेडों ने उसके शरीर को गंभीर रूप से क्षत-विक्षत कर दिया। घटना के समय राहुल के पिता और अन्य ग्रामीण खेत में मौजूद थे, लेकिन जब तक वे ड्राइवर को रोटावेटर बंद करने को कहते, तब तक सब कुछ पलभर में खत्म हो चुका था।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ग्रामीण जुताई कर रहे थे और उसी दौरान राहुल अपने दोस्तों के साथ खेत के पास खेल रहा था। रात करीब 10 बजे जब वह खेलते-खेलते रोटावेटर पर चढ़ा, तभी उसका पैर फिसला और वह सीधे ब्लेड पर जा गिरा। तेज रफ्तार से घूमते ब्लेड ने राहुल को अंदर खींच लिया, जिससे उसके शरीर के कई टुकड़े हो गए। बच्चों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक राहुल की मौत हो चुकी थी।
राहुल के पिता चंद्रशेखर यादव और परिजन जैसे ही मौके पर पहुंचे, उन्होंने किसी उम्मीद के सहारे मशीन में फंसे बेटे को बाहर निकाला और आनन-फानन में स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस हादसे ने परिवार सहित पूरे नगला तेजपाल गांव को सदमे में डाल दिया है।
राहुल के पिता चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है कि रोटावेटर चलाने वाला ड्राइवर छोटू पुत्र रामबाबू शराब के नशे में धुत था। पिता का कहना है कि ड्राइवर ने ही राहुल को आवाज देकर मशीन पर चढ़ने के लिए कहा था, लेकिन राहुल ठीक से चढ़ पाता उससे पहले ही ड्राइवर ने ट्रैक्टर आगे बढ़ा दिया, जिसके चलते यह हादसा हुआ। इस आरोप के बाद गांव में आक्रोश का माहौल है।
परिजनों ने बताया कि राहुल गांव के बीएस कान्वेंट स्कूल में आठवीं कक्षा का छात्र था और पांच भाइयों में सबसे छोटा था। पिता पेशे से प्राइवेट ड्राइवर हैं। परिवार में सभी उसकी पढ़ाई को लेकर बहुत उम्मीदें रखते थे। उसकी अचानक हुई मौत ने पूरे परिवार का सहारा छीन लिया।
थाना टूंडला के इंस्पेक्टर अंजीश कुमार के अनुसार, पुलिस टीम को जानकारी मिलते ही मौके पर भेजा गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि परिजनों द्वारा अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। पुलिस तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी।
