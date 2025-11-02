Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फिरोजाबाद

फिरोजाबाद में पिता के सामने बेटे की दर्दनाक मौत, रोटावेटर पर चढ़कर खेल रहा था किशोर; ब्लेडों में फंसकर हुआ चिथड़े-चिथड़े

Firozabad News: फिरोजाबाद के टूंडला थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय राहुल की रोटावेटर में फंसकर दर्दनाक मौत हो गई। खेलते समय उसका पैर फिसला और वह सीधे ब्लेड पर गिर पड़ा। पिता ने आरोप लगाया कि ट्रैक्टर ड्राइवर नशे में था और उसी ने बच्चे को मशीन पर चढ़ने को कहा था।

2 min read
Google source verification

फिरोजाबाद

image

Mohd Danish

Nov 02, 2025

firozabad teen killed rotavator accident driver drunk allegation

फिरोजाबाद में पिता के सामने बेटे की दर्दनाक मौत | AI Generated Image

Teen killed rotavator accident in Firozabad: फिरोजाबाद जिले के टूंडला थाना क्षेत्र से शनिवार देर रात एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया। नगला तेजपाल गांव का 14 वर्षीय राहुल यादव अपने ही गांव के खेत में रोटावेटर पर खेलते समय अचानक मशीन में फंस गया। कुछ ही सेकंड में घुमते ब्लेडों ने उसके शरीर को गंभीर रूप से क्षत-विक्षत कर दिया। घटना के समय राहुल के पिता और अन्य ग्रामीण खेत में मौजूद थे, लेकिन जब तक वे ड्राइवर को रोटावेटर बंद करने को कहते, तब तक सब कुछ पलभर में खत्म हो चुका था।

मशीन में फंसते ही मच गई चीख-पुकार

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, ग्रामीण जुताई कर रहे थे और उसी दौरान राहुल अपने दोस्तों के साथ खेत के पास खेल रहा था। रात करीब 10 बजे जब वह खेलते-खेलते रोटावेटर पर चढ़ा, तभी उसका पैर फिसला और वह सीधे ब्लेड पर जा गिरा। तेज रफ्तार से घूमते ब्लेड ने राहुल को अंदर खींच लिया, जिससे उसके शरीर के कई टुकड़े हो गए। बच्चों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक राहुल की मौत हो चुकी थी।

पिता ने खुद निकाला शव, फिर भी उम्मीद में अस्पताल पहुंचे

राहुल के पिता चंद्रशेखर यादव और परिजन जैसे ही मौके पर पहुंचे, उन्होंने किसी उम्मीद के सहारे मशीन में फंसे बेटे को बाहर निकाला और आनन-फानन में स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस हादसे ने परिवार सहित पूरे नगला तेजपाल गांव को सदमे में डाल दिया है।

नशे में धुत ड्राइवर पर गंभीर आरोप

राहुल के पिता चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है कि रोटावेटर चलाने वाला ड्राइवर छोटू पुत्र रामबाबू शराब के नशे में धुत था। पिता का कहना है कि ड्राइवर ने ही राहुल को आवाज देकर मशीन पर चढ़ने के लिए कहा था, लेकिन राहुल ठीक से चढ़ पाता उससे पहले ही ड्राइवर ने ट्रैक्टर आगे बढ़ा दिया, जिसके चलते यह हादसा हुआ। इस आरोप के बाद गांव में आक्रोश का माहौल है।

परिवार का सबसे छोटा बेटा था राहुल

परिजनों ने बताया कि राहुल गांव के बीएस कान्वेंट स्कूल में आठवीं कक्षा का छात्र था और पांच भाइयों में सबसे छोटा था। पिता पेशे से प्राइवेट ड्राइवर हैं। परिवार में सभी उसकी पढ़ाई को लेकर बहुत उम्मीदें रखते थे। उसकी अचानक हुई मौत ने पूरे परिवार का सहारा छीन लिया।

पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया, परिजन की तहरीर का इंतजार

थाना टूंडला के इंस्पेक्टर अंजीश कुमार के अनुसार, पुलिस टीम को जानकारी मिलते ही मौके पर भेजा गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि परिजनों द्वारा अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। पुलिस तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bike-pickup accident

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Nov 2025 04:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Firozabad / फिरोजाबाद में पिता के सामने बेटे की दर्दनाक मौत, रोटावेटर पर चढ़कर खेल रहा था किशोर; ब्लेडों में फंसकर हुआ चिथड़े-चिथड़े

बड़ी खबरें

View All

फिरोजाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Weather मौसम में बढ़ी ठंडक पर दिन-रात के तापमान का अंतर कर रहा बीमार

weather
फिरोजाबाद

‘मेरा करियर खत्म कर दिया…छोड़ूगा नहीं’, फिरोजाबाद ASP अनुज चौधरी को धमकी देने वाला गिरफ्तार

asp anuj chaudhary news
फिरोजाबाद

कैबिनेट मंत्री के कार का भीषण एक्सिडेंट, दुर्घटना में बाल-बाल बचीं, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क किनारे टकराई

Up news, agra lucknow express way, baby rani maurya
फिरोजाबाद

‘मेरा करियर खत्म कर दिया…छोड़ूगा नहीं’, फिरोजाबाद ASP अनुज चौधरी को फिर मिली धमकी

ASP
फिरोजाबाद

“दलित याद आते हैं जब सत्ता जाती है…” – संजय निषाद का इशारा किस ओर? जानिए पूरा बयान

Firzabad
फिरोजाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.