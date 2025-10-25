‘मेरा करियर खत्म कर दिया…छोड़ूगा नहीं’, फिरोजाबाद ASP अनुज चौधरी को धमकी देने वाला गिरफ्तार

ऑडियो में धमकी दिए जाने की बात भी सामने आई। आरोप है कि, इस ऑडियो में मशकूर रजा ने ASP अनुज चौधरी के लिए यह भी कहा है, ''छोड़ूंगा नहीं, इंसाफ होगा मेरा नाम मशकूर रजा है।''ऑडियो के चर्चा में आने के बाद माना जा रहा है कि यूट्यूबर ने एक बार फिर से ASP को धमकी दी है। ऐसे में साफ है कि एक बार फिर से यूट्यूबर जांच घेरे में आ गया है।