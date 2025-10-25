‘मेरा करियर खत्म कर दिया…छोड़ूगा नहीं’, फिरोजाबाद ASP अनुज चौधरी को धमकी देने वाला गिरफ्तार

फिरोजाबाद ASP अनुज चौधरी को धमकी देने वाला गिरफ्तार
Crime News: फिरोजाबाद के ASP अनुज चौधरी को यूट्यूबर मशकूर रजा ने धमकी दी। उसका एक और ऑडियो सामने आया। जिसके बाद यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया गया है।
ऑडियो में यूट्यूबर रजा ASP अनुज चौधरी के लिए यह कहता हुआ सुनाई दे रहा है, ''आपने मेरा करियर खत्म कर दिया। मुझे इतना मारा कि मेरे हाथ पैर, मेरा शरीर ठीक से काम नहीं करता। इससे अच्छा होता कि आप मुझे जान से ही मार देते, गोली मार देते।''
ऑडियो में धमकी दिए जाने की बात भी सामने आई। आरोप है कि, इस ऑडियो में मशकूर रजा ने ASP अनुज चौधरी के लिए यह भी कहा है, ''छोड़ूंगा नहीं, इंसाफ होगा मेरा नाम मशकूर रजा है।''ऑडियो के चर्चा में आने के बाद माना जा रहा है कि यूट्यूबर ने एक बार फिर से ASP को धमकी दी है। ऐसे में साफ है कि एक बार फिर से यूट्यूबर जांच घेरे में आ गया है।
गौरतलब है कि 24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा के बाद तत्कालीन CO अनुज चौधरी सुर्खियों में आ गए थे। उनके दिए गए बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए थे। इसी दौरान, मुरादाबाद के मैनाठेर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर निवासी यूट्यूबर मशकूर रजा दादा ने अनुज चौधरी को फोन कर इंटरव्यू देने का अनुरोध किया था, लेकिन अनुज चौधरी ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया था।
मशकूर रजा ने विवाद के दौरान CM का नाम लेते हुए धमकी दी थी, जिसके बाद आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया था। अब जेल से बाहर आने के बाद मशकूर ने आरोप लगाया है कि ASP चौधरी ने उन्हें इतनी बुरी तरह पीटा कि उनका शरीर और करियर दोनों टूट गए।
