डॉ. शाहीन ने भाई का ब्रेनवॉश कर रचा बड़ा गेम प्लान; अदिल की गिरफ्तारी के बाद खुला नया पन्ना

डॉ. शाहीन ने भाई का ब्रेनवॉश कर रचा बड़ा गेम प्लान। फोटो सोर्स-X @hindipatrakar
Delhi Blast Case Update: दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार डॉ. शाहीन शाहिद उर्फ डॉ. शाहीन सईद से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।
ATS के सूत्रों की माने तो डॉक्टर शाहीन ने ही अपने छोटे भाई डॉ. परवेज अंसारी को कट्टरपंथ और आतंकी गतिविधियों की राह पर धकेला। शाहीन ने परवेज का ब्रेनवॉश कर उसे आतंकी संगठनों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई।
बताया जा रहा है कि डॉ. परवेज अंसारी शुरू से ही होशियार छात्र रहा है। हाईस्कूल से लेकर MBBS तक उसने हर परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन हासिल किया, लेकिन बड़ी बहन शाहीन के प्रभाव में आने के बाद उसका झुकाव धीरे-धीरे कट्टरपंथ की ओर बढ़ता गया। इसी के चलते वह पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के संपर्क में आया और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने लगा।
सहारनपुर से डॉ. अदील अहमद राठर की गिरफ्तारी के बाद परवेज को आशंका हुई कि अब उसकी गिरफ्तारी भी कभी भी हो सकती है। इसी डर से उसने लखनऊ के इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज से इस्तीफा दे दिया।
इंटीग्रल कॉलेज और ATS सूत्रों के अनुसार, डॉ. परवेज पर उसकी बहन डॉ. शाहीन की बातों का गहरा असर था। लखनऊ में 24 दिसंबर 1984 को जन्मे परवेज ने बड़ी बहन के डॉक्टर बनने से प्रेरित होकर खुद भी मेडिकल की राह चुनी। परवेज ने 2011 में एरा मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS और 2015 में आगरा की BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी से संबद्ध सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज से इंटरनल मेडिसिन में MD की डिग्री हासिल की। इसके बाद 2015-16 में सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज और 2016-17 में सहारनपुर मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में कार्य किया।
सूत्रों के मुताबिक, 2018 से 2020 तक उसने खुद का क्लिनिक चलाया और 2021 में इंटीग्रल मेडिकल यूनिवर्सिटी में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्त हुआ। डॉ. अदील अहमद राठर की गिरफ्तारी के बाद डॉ. परवेज अंसारी घबरा गया था। उसे अंदेशा हो गया था कि जम्मू-कश्मीर पुलिस जल्द ही फरीदाबाद में उसकी बड़ी बहन डॉ. शाहीन, डॉ. मुजाम्मिल और उस तक भी पहुंच जाएगी। इसी डर में उसने जल्दबाजी में ईमेल के जरिए इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से इस्तीफा भेज दिया। अब सवाल उठ रहा है कि अगर परवेज फरार ही होना चाहता था, तो फिर उसने इस्तीफा देने की औपचारिकता क्यों की? ATS सूत्रों के अनुसार, इसके पीछे दो मुख्य वजहें थीं-
