Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

डॉ. शाहीन ने भाई का ब्रेनवॉश कर रचा बड़ा गेम प्लान; अदिल की गिरफ्तारी के बाद खुला नया पन्ना

Delhi Blast Case Update: डॉ. शाहीन ने भाई का ब्रेनवॉश कर बड़ा गेम प्लान रचा। डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली ब्लास्ट मामले में नया खुलासा हुआ है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Nov 13, 2025

delhi blast case update terrorist dr shaheen brainwashed his brother dr adil ahamad

डॉ. शाहीन ने भाई का ब्रेनवॉश कर रचा बड़ा गेम प्लान। फोटो सोर्स-X @hindipatrakar

Delhi Blast Case Update: दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार डॉ. शाहीन शाहिद उर्फ डॉ. शाहीन सईद से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं।

शाहीन ने ही भाई को आतंकी गतिविधियों की राह पर धकेला

ATS के सूत्रों की माने तो डॉक्टर शाहीन ने ही अपने छोटे भाई डॉ. परवेज अंसारी को कट्टरपंथ और आतंकी गतिविधियों की राह पर धकेला। शाहीन ने परवेज का ब्रेनवॉश कर उसे आतंकी संगठनों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई।

धीरे-धीरे कट्टरपंथ की ओर बढ़ता गया परवेज

बताया जा रहा है कि डॉ. परवेज अंसारी शुरू से ही होशियार छात्र रहा है। हाईस्कूल से लेकर MBBS तक उसने हर परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन हासिल किया, लेकिन बड़ी बहन शाहीन के प्रभाव में आने के बाद उसका झुकाव धीरे-धीरे कट्टरपंथ की ओर बढ़ता गया। इसी के चलते वह पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के संपर्क में आया और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने लगा।

डॉ. अदील की गिरफ्तारी के बाद मेडिकल कॉलेज से दिया इस्तीफा

सहारनपुर से डॉ. अदील अहमद राठर की गिरफ्तारी के बाद परवेज को आशंका हुई कि अब उसकी गिरफ्तारी भी कभी भी हो सकती है। इसी डर से उसने लखनऊ के इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज से इस्तीफा दे दिया।

बहन के डॉक्टर बनने से प्रेरित होकर चुनी मेडिकल की राह

इंटीग्रल कॉलेज और ATS सूत्रों के अनुसार, डॉ. परवेज पर उसकी बहन डॉ. शाहीन की बातों का गहरा असर था। लखनऊ में 24 दिसंबर 1984 को जन्मे परवेज ने बड़ी बहन के डॉक्टर बनने से प्रेरित होकर खुद भी मेडिकल की राह चुनी। परवेज ने 2011 में एरा मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS और 2015 में आगरा की BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी से संबद्ध सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज से इंटरनल मेडिसिन में MD की डिग्री हासिल की। इसके बाद 2015-16 में सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज और 2016-17 में सहारनपुर मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में कार्य किया।

2018 से 2020 तक निजी क्लिनिक चलाया

सूत्रों के मुताबिक, 2018 से 2020 तक उसने खुद का क्लिनिक चलाया और 2021 में इंटीग्रल मेडिकल यूनिवर्सिटी में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्त हुआ। डॉ. अदील अहमद राठर की गिरफ्तारी के बाद डॉ. परवेज अंसारी घबरा गया था। उसे अंदेशा हो गया था कि जम्मू-कश्मीर पुलिस जल्द ही फरीदाबाद में उसकी बड़ी बहन डॉ. शाहीन, डॉ. मुजाम्मिल और उस तक भी पहुंच जाएगी। इसी डर में उसने जल्दबाजी में ईमेल के जरिए इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से इस्तीफा भेज दिया। अब सवाल उठ रहा है कि अगर परवेज फरार ही होना चाहता था, तो फिर उसने इस्तीफा देने की औपचारिकता क्यों की? ATS सूत्रों के अनुसार, इसके पीछे दो मुख्य वजहें थीं-

  1. वह नहीं चाहता था कि उसके लापता या फरार होने के बाद यूनिवर्सिटी बार-बार उससे संपर्क करने की कोशिश करे या उस पर दबाव बनाए।
  2. डॉ. परवेज लंबे समय से इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था। इसलिए वह नहीं चाहता था कि उसके फरार होने से संस्था की प्रतिष्ठा पर कोई आंच आए या यूनिवर्सिटी का नाम विवादों में घसीटा जाए।

ये भी पढ़ें

2 सालों से विस्फोटक जुटा रही थी डॉ. शाहीन; सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में धमाकों का प्लान! कई बड़े खुलासे
लखनऊ
delhi blast dr shaheen collecting explosives for two years planned bombings across entire country

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

दिल्ली ब्लास्ट

Delhi News

up crime news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Nov 2025 12:47 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / डॉ. शाहीन ने भाई का ब्रेनवॉश कर रचा बड़ा गेम प्लान; अदिल की गिरफ्तारी के बाद खुला नया पन्ना

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दिल्ली ब्लास्ट

BTEUP Admit Card 2025 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें करें डाउनलोड, Direct Link, bteup.ac.in

BTEUP Admit Card 2025
शिक्षा

Food Inspection FSSAI Action: नामी मिठाई घरों पर छापा, लाखों की मिलावटी सामग्री जब्त, कई प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी

खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, मोती महल, छप्पन भोग, श्याम स्वाद, नीलकंठ समेत 10 प्रतिष्ठान जांच के दायरे में (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )
लखनऊ

अच्छी खबर : 8 दिसंबर से लखनऊ से यूएई के लिए शुरू होगी Air India की सीधी उड़ान सेवा

खाड़ी देशों में रोजगार और व्यापार से जुड़े यात्रियों को बड़ी राहत, सप्ताह में तीन दिन होगा संचालन (फोटो सोर्स : News Whatsapp Group )
लखनऊ

Gold Price Today: सोने-चांदी के दामों में उछाल, 24 कैरेट गोल्ड पहुँचा 1,28,300 रुपये प्रति 10 ग्राम

LUCKNOW RATE UPDATE (फोटो सोर्स : News Whatsapp Group )
लखनऊ

UPPCL: मोबाइल फेस अटेंडेंस और वेतन कटौती से नाराज़ बिजलीकर्मी 14 नवम्बर को एमडी कार्यालय करेंगे घेराव

वेतन कटौती से नाराज आउटसोर्सिंग बिजली कर्मियों का हंगामा (फोटो सोर्स : News Whatsapp Group )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.