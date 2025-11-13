डॉ. शाहीन ने भाई का ब्रेनवॉश कर रचा बड़ा गेम प्लान; अदिल की गिरफ्तारी के बाद खुला नया पन्ना

सूत्रों के मुताबिक, 2018 से 2020 तक उसने खुद का क्लिनिक चलाया और 2021 में इंटीग्रल मेडिकल यूनिवर्सिटी में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्त हुआ। डॉ. अदील अहमद राठर की गिरफ्तारी के बाद डॉ. परवेज अंसारी घबरा गया था। उसे अंदेशा हो गया था कि जम्मू-कश्मीर पुलिस जल्द ही फरीदाबाद में उसकी बड़ी बहन डॉ. शाहीन, डॉ. मुजाम्मिल और उस तक भी पहुंच जाएगी। इसी डर में उसने जल्दबाजी में ईमेल के जरिए इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से इस्तीफा भेज दिया। अब सवाल उठ रहा है कि अगर परवेज फरार ही होना चाहता था, तो फिर उसने इस्तीफा देने की औपचारिकता क्यों की? ATS सूत्रों के अनुसार, इसके पीछे दो मुख्य वजहें थीं-