Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

2 सालों से विस्फोटक जुटा रही थी डॉ. शाहीन; सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में धमाकों का प्लान! कई बड़े खुलासे

Delhi Car Blast Update: दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं। डॉ. शाहीन 2 सालों से विस्फोटक जुटा रही थी। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में धमाकों का प्लान था।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Nov 12, 2025

delhi blast dr shaheen collecting explosives for two years planned bombings across entire country

2 सालों से विस्फोटक जुटा रही थी डॉ. शाहीन। PC- पत्रिका

Delhi Car Blast Update: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर को हुए कार धमाके के मामले में जांच के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। फरीदाबाद से गिरफ्तार आतंकी मॉड्यूल में शामिल डॉ. शाहीन शाहिद ने पूछताछ में कबूला है कि वह अपने साथी डॉक्टर्स के साथ मिलकर देशभर में आतंकी हमलों की साजिश का प्लान कर रही थी।

2 सालों से विस्फोटक सामग्री इकट्ठा कर रही थी शाहीन

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, शाहीन ने बताया कि वह पिछले 2 सालों से विस्फोटक सामग्री इकट्ठा कर रही थी। शाहीन और उसके सहयोगी फरीदाबाद के 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' से जुड़े थे, जो जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत-उल-हिंद से संपर्क में था। इसे फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से संचालित किया जा रहा था।

2,500 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट बरामद

वहीं, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बुधवार को हरियाणा के मेवात से इश्तियाक नामक एक मौलवी को गिरफ्तार किया है। जिसे श्रीनगर लाया गया है। पुलिस ने बताया कि इश्तियाक अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस में किराए के मकान में रह रहा था, जहां से 2,500 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट और सल्फर बरामद किया गया।

कश्मीर से डॉक्टर तजामुल गिरफ्तार

इसके अलावा मंगलवार रात कश्मीर से एक और डॉक्टर तजामुल को भी गिरफ्तार किया गया। वह श्रीनगर के SMHS अस्पताल में कार्यरत है। ब्लास्ट केस में यह अब तक कश्मीर का पांचवां डॉक्टर है जो इस मामले में पकड़ा गया है। कुल मिलाकर 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।

हादसे में 10 लोगों की मौत की पुष्टि

बता दें कि दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार को आई-20 कार में जोरदार धमाका हो गया। इस धमाके की जद में आकर अब कम से कम 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इस हादसे के बाद दिल्ली पुलिस सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ चुकी है। इस हमले की विभिन्न पहलुओं से जांच की जा रही है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में बयान जारी कर कहा कि हमले में शामिल किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा।

ये भी पढ़ें

दिल्ली ब्लास्ट पर राजा भैया की दहाड़, बोले- बंटोगे तो कटोगे
प्रतापगढ़
raja bhaiya mla from kunda constituency in pratapgarh given big statement regarding delhi blasts

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

दिल्ली ब्लास्ट

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Nov 2025 11:21 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / 2 सालों से विस्फोटक जुटा रही थी डॉ. शाहीन; सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में धमाकों का प्लान! कई बड़े खुलासे

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

दिल्ली ब्लास्ट

UPPSC टॉपर डॉक्टर, फरीदाबाद विस्फोटक बरामदगी और जैश-ए-मोहम्मद मॉड्यूल के नए पन्ने

UPPSC टॉपर डॉक्टर शाहीन शाहिद  की जैश-ए-मोहम्मद मॉड्यूल से जुड़ाव की कहानी  (फोटो सोर्स : Patrika)  
लखनऊ

UP Board Exam Date 2026: यूपी 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल बदला, देख लें पूरा परीक्षा शेड्यूल

UP Board Exam Date 2026
शिक्षा

Dr Shaheen Jaish E Mohammed Link: लखनऊ की डॉक्टर शाहीन शाहिद आतंक जांच के घेरे में: तलाक, अकेलापन और ‘जेईएम’ मॉड्यूल से जुड़ाव की कहानी

Lucknow Doctor Terror Link (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

Silver Price: सोना-चांदी के दाम चढ़े, नए रेट अपडेट से बाजार में बढ़ी हलचल

सोना-चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव, सराफा एसोसिएशन ने जारी किए ताज़ा रेट (फोटो सोर्स : Patrika)
लखनऊ

डॉ शाहीन पर शिकंजा: एटीएस की छापेमारी में डिजिटल सबूत मिले, परिवार से लंबी पूछताछ तेज

डॉ शाहीन पर शिकंजा कसता गया; ATS ने पिता और भाई से की लंबी पूछताछ (फोटो सोर्स : Police Department
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.