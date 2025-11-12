2 सालों से विस्फोटक जुटा रही थी डॉ. शाहीन; सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में धमाकों का प्लान! कई बड़े खुलासे

2 सालों से विस्फोटक जुटा रही थी डॉ. शाहीन। PC- पत्रिका
Delhi Car Blast Update: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर को हुए कार धमाके के मामले में जांच के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। फरीदाबाद से गिरफ्तार आतंकी मॉड्यूल में शामिल डॉ. शाहीन शाहिद ने पूछताछ में कबूला है कि वह अपने साथी डॉक्टर्स के साथ मिलकर देशभर में आतंकी हमलों की साजिश का प्लान कर रही थी।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, शाहीन ने बताया कि वह पिछले 2 सालों से विस्फोटक सामग्री इकट्ठा कर रही थी। शाहीन और उसके सहयोगी फरीदाबाद के 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' से जुड़े थे, जो जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत-उल-हिंद से संपर्क में था। इसे फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से संचालित किया जा रहा था।
वहीं, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बुधवार को हरियाणा के मेवात से इश्तियाक नामक एक मौलवी को गिरफ्तार किया है। जिसे श्रीनगर लाया गया है। पुलिस ने बताया कि इश्तियाक अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस में किराए के मकान में रह रहा था, जहां से 2,500 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट और सल्फर बरामद किया गया।
इसके अलावा मंगलवार रात कश्मीर से एक और डॉक्टर तजामुल को भी गिरफ्तार किया गया। वह श्रीनगर के SMHS अस्पताल में कार्यरत है। ब्लास्ट केस में यह अब तक कश्मीर का पांचवां डॉक्टर है जो इस मामले में पकड़ा गया है। कुल मिलाकर 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
बता दें कि दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार को आई-20 कार में जोरदार धमाका हो गया। इस धमाके की जद में आकर अब कम से कम 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इस हादसे के बाद दिल्ली पुलिस सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ चुकी है। इस हमले की विभिन्न पहलुओं से जांच की जा रही है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में बयान जारी कर कहा कि हमले में शामिल किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा।
