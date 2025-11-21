Patrika LogoSwitch to English

बालोद

Free Coaching: जेईई व नीट के लिए फ्री कोचिंग काउंसिलिंग, 100 विद्यार्थी चयनित

Free Coaching: लाइवलीहुड कॉलेज में आवासीय कोचिंग दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर की ओर से दी जाएगी। जिले में इस तरह की पहल पहली बार की जा रही है।

2 min read
Google source verification

बालोद

image

Love Sonkar

Nov 21, 2025

Free Coaching: जेईई व नीट के लिए फ्री कोचिंग काउंसिलिंग, 100 विद्यार्थी चयनित

जेईई व नीट के लिए फ्री कोचिंग काउंसिलिंग (Photo Patrika)

Free Coaching: बालोद जिले के होनहार बच्चों को अब जिल प्रशासन जेईई व नीट की नि:शुल्क कोचिंग देगा। इसके लिए गुरुवार को इन विद्यार्थियों की काउंसलिंग की गई। 50 नीट एवं 50 जेईई के लिए विद्यार्थियों का चयन किया गया। आगामी 25 नवंबर से लाइवलीहुड कॉलेज में आवासीय कोचिंग दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर की ओर से दी जाएगी। जिले में इस तरह की पहल पहली बार की जा रही है। लेकिन यह पहल विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत भी है।

लाइवलीहुड कॉलेज को किया जा रहा तैयार

जिले के लाइवलीहुड कॉलेज को चुनाव के समय स्ट्रांग रूम बनाया गया था। अब इस भवन के नीचे तल का रंग रोगन व साफ सफाई कराई जा रही है। ऊपर तल में ईवीएम को रखा गया है।

कलेक्टर ने तैयारी को लेकर ली थी बैठक

कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने तैयारियों की समीक्षा की थी। उन्होंने अधिकारियों को लाइवलीहुड कॉलेज में अध्ययन कक्ष, छात्रावास, मेस आदि की समुचित व्यवस्था के अलावा जरूरी व्यवस्थाएं कर शीघ्र ही कोचिंग कक्षाएं प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। जिससे जरूरतमंद विद्यार्थियों को कोचिंग की सुविधा मिल सके। ये विद्यार्थी पूरी तरह तैयार होंगे, जिससे उन्हें सफलता मिल सके।

जिला प्रशासन के निर्देश पर जिला शिक्षा विभाग ने जिले के सभी हायरसेकंडरी स्कूलों में ऐसे बच्चों का चयन किया, जिसका परीक्षा परिणाम कक्षा दसवीं में 80 प्रतिशत से अधिक है। ऐसे 1196 विद्यार्थियों की सूची तैयार की और 6 नवंबर को जांच परीक्षा का आयोजन किया था। इस परीक्षा में बेहतर परीक्षा परिणाम आया। ऐसे 160 बच्चों को काउंसलिंग के लिए चयनित किया गया।

सभी से भराया गया सहमति पत्र

चयनित बच्चों का काउंसलिंग गुरुवार को जिला शिक्षा विभाग के सभागार में किया गया। जहां 160 विद्यार्थियों में से 50 नीट व 50 बच्चों को जेईई की कोचिंग के लिए चयन किया गया। नीट की कोचिंग में एमबीबीएस व जेईई की कोचिंग में इंजीनियरिंग की कोचिंग दी जाएगी।

Published on:

21 Nov 2025 04:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / Free Coaching: जेईई व नीट के लिए फ्री कोचिंग काउंसिलिंग, 100 विद्यार्थी चयनित

बालोद

छत्तीसगढ़

