Free Coaching: जेईई व नीट के लिए फ्री कोचिंग काउंसिलिंग, 100 विद्यार्थी चयनित

Free Coaching: बालोद जिले के होनहार बच्चों को अब जिल प्रशासन जेईई व नीट की नि:शुल्क कोचिंग देगा। इसके लिए गुरुवार को इन विद्यार्थियों की काउंसलिंग की गई। 50 नीट एवं 50 जेईई के लिए विद्यार्थियों का चयन किया गया। आगामी 25 नवंबर से लाइवलीहुड कॉलेज में आवासीय कोचिंग दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर की ओर से दी जाएगी। जिले में इस तरह की पहल पहली बार की जा रही है। लेकिन यह पहल विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत भी है।