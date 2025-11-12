महतारी वंदन योजना के नए नियम! 5888 हितग्राहियों की रकम अटकी, मची खलबली

Mahtari Vandan Yojana: धमतरी के 2 लाख 25 हजार 645 हितग्राहियों को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। हर महीने इनके खाते में 1000 रूपए की राशि क्रेडिट हो रही है। नए नियम के तहत योजना के लाभार्थियों का ई-केवायसी अपडेट होना जरूरी है। धमतरी जिले में 5888 हितग्राहियों के महतारी वंदन की राशि खतरे में है। ( CG News) इन हितग्राहियों ने अब तक ई-केवायसी अपडेट नहीं कराया है। ई-केवायसी नहीं होने के चलते उक्त महिलाएं महतारी वंदन योजना के लाभ से वंचित हो सकते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यदि समय पर महिलाएं ई-केवायसी करा लेती हैं तो पूर्व की तरह योजना का लाभ मिलते रहेगा।