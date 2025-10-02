दंपत्ति की रहस्यमयी मौत: खेत की मेड़ पर पत्नी की लाश, इधर पेड़ से लटका मिला पति… गांव में फैली सनसनी

पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच कर रही है। मृतकों की पहचान वार्ड क्रमांक-1 जोगी अमराई निवासी अमित कुमार इंदुआ (29 वर्ष) और उनकी पत्नी अंजू इंदुआ (25 वर्ष) के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक, दोनों मंगलवार रात महामाया मंदिर दर्शन के लिए गए थे। घर लौटने के बाद बच्चों को सुलाकर बाहर निकल गए। सुबह खेत में दोनों की लाश मिलीं तो परिजनों और ग्रामीणों में मातम छा गया। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की।