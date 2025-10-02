दंपत्ति की रहस्यमयी मौत: खेत की मेड़ पर पत्नी की लाश, इधर पेड़ से लटका मिला पति… गांव में फैली सनसनी

क्राइम (प्रतीकात्मक तस्वीर)
Bilaspur Murder Case: रतनपुर थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक ही खेत से पति-पत्नी की लाशें बरामद हुईं। महिला का शव खेत की मेढ़ पर पड़ा मिला, वहीं महज 10 कदम की दूरी पर पति का शव पेड़ पर फंदे से लटका मिला। इस घटना ने पूरे गांव को दहला दिया।
पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच कर रही है। मृतकों की पहचान वार्ड क्रमांक-1 जोगी अमराई निवासी अमित कुमार इंदुआ (29 वर्ष) और उनकी पत्नी अंजू इंदुआ (25 वर्ष) के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक, दोनों मंगलवार रात महामाया मंदिर दर्शन के लिए गए थे। घर लौटने के बाद बच्चों को सुलाकर बाहर निकल गए। सुबह खेत में दोनों की लाश मिलीं तो परिजनों और ग्रामीणों में मातम छा गया। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की।
पुलिस को आशंका है कि पहले पति-पत्नी में विवाद हुआ और फिर घटना को अंजाम दिया गया। अंजू के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं, जिससे आशंका है कि उसे पहले पीटा गया या जहर दिया गया होगा। इसके बाद अमित ने खुद फांसी लगा ली। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। हत्या या आत्महत्या, असली राज पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच से ही सामने आएगा।
पुलिस पूछताछ में कुछ ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिन पहले पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था। उस दौरान पत्नी ने पति को धक्का दे दिया था, जिससे वह आहत था। प्राथमिक जांच में पारिवारिक तनाव की बात सामने आ रही है। पुलिस ने मर्ग कायम कर डॉग स्क्वॉड और फॉरेंसिक टीम की मदद से जांच शुरू कर दी है।
