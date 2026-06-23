Terror of Sand Smugglers: अंबिकापुर में रेत तस्करों ने रायपुर के खनिज आरक्षक को पीटा, छुड़ा ले गए रेत से भरे 2 टीपर वाहन, 5 पर एफआईआर

अंबिकापुर। सरगुजा संभाग में रेत तस्करों (Sand smugglers) का आतंक जारी है। हाल ही में रेत खनन-परिवहन को लेकर कोरिया जिले के सोनहत थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नौगई में भाजपा नेता व उनके 2 रिश्तेदारों की हत्या (BJP leader murder) कर दी गई थी। इस घटना के बाद खनिज विभाग द्वारा रेत खनन-परिवहन करने वाले वाहनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। यही नहीं, रायपुर खनिज की उडऩदस्ता टीम भी ड्रोन से निगरानी बनाए हुए है। इसी बीच 22 जून की रात अंबिकापुर के गांधी चौक में रेत परिवहन कर रहे 2 टीपर वाहन को खनिज की उडऩदस्ता टीम ने पकड़ा। इस दौरान टीपर वाहन मालिक, चालक और खलासी ने आरक्षक के साथ मारपीट की तथा धमकी देते हुए दोनों वाहन छुड़ा ले गए। इस मामले में गांधीनगर थाने में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।