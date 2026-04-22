Sushasan Tihar: 1 मई से शुरू होगा 40 दिवसीय सुशासन तिहार, इन प्रकरणों पर रहेगा फोकस, कलेक्टर के सख्त निर्देश

छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को 3 महीने तक नहीं मिलेगी छुट्टी! सरकार ने जारी किए कड़े निर्देश, देखें- छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने और आगामी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए एक अहम निर्णय लिया है। राज्य में कर्मचारियों की छुट्टियों पर आंशिक रोक लगाते हुए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। यह फैसला खासतौर पर “सुशासन तिहार” और जनगणना जैसे बड़े आयोजनों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है…पूरी खबर पढ़े