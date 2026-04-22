Sushasan Tihar: 1 मई से शुरू होगा 40 दिवसीय सुशासन तिहार, इन प्रकरणों पर रहेगा फोकस, कलेक्टर के सख्त निर्देश

Chhattisgarh CM Vishnudeo sai ( Photo - DPR Chhattisgarh )
Sushasan Tihar: बिलासपुर जिले में 1 मई से 10 जून तक होने वाले सुशासन तिहार को लेकर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने समय-सीमा की बैठक में व्यापक समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लगभग 40 दिनों तक चलने वाले इस अभियान के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जनसमस्या निवारण शिविरों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाए।
कलेक्टर ने जनगणना कार्य की समीक्षा करते हुए नागरिकों से स्व-गणना करने की अपील की, जिसे उन्होंने आसान और त्वरित प्रक्रिया बताई। साथ ही हाईकोर्ट में लंबित प्रकरणों पर भी संबंधित अधिकारियों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
भीषण गर्मी को देखते हुए जल प्रबंधन पर विशेष फोकस किया गया। नगरीय निकायों में पेयजल की नियमित जांच, तालाबों के गहरीकरण और जनभागीदारी से जल संरक्षण के कार्यों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए। बरगद, पीपल, नीम और करंज जैसे पौधों के रोपण को प्राथमिकता देने की बात कही गई।
कलेक्टर ने बताया कि सुशासन तिहार के तहत जिलेभर में शिविर लगाए जाएंगे, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 31 शिविर आयोजित होंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविरों से पहले गांवों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लें और समस्याओं की अग्रिम पहचान सुनिश्चित करें। बैठक में पिछले वर्ष के लंबित मामलों की पुन: समीक्षा करने पर जोर दिया गया।
कलेक्टर ने कहा कि सभी योजनाओं में संतृप्ति स्तर हासिल करना आवश्यक है। राजस्व विभाग के सीमांकन प्रकरणों पर विशेष ध्यान देते हुए अपर कलेक्टरों को तहसील स्तर पर जाकर समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही भू-अर्जन की लंबित राशि का समय पर वितरण सुनिश्चित करने को कहा गया।
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