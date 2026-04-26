Online Satta: करोड़ों का सट्टा कारोबार बेनकाब, दुर्ग पुलिस ने गोवा से दबोचे 5 आरोपी, ऐसे चलता था पूरा खेल

एएसपी सुखनंदन राठौर ने प्रेसवार्ता मे बताया कि पहले पकड़े गए छह आरोपियों से मिले सुराग के आधार पर इस गिरोह तक पहुंच बनाई गई। जांच में सामने आया कि यह नेटवर्क गोवा, रायपुर और दुर्ग समेत कई राज्यों में फर्जी सिम, म्यूल अकाउंट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए महादेव ऑनलाइन सट्टा संचालित कर रहा था। एसएसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर टीम गठित कर गोवा के टाटा डी रिओ क्षेत्र में छापेमारी की गई।