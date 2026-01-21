शिवा बुक गैंग का करोड़ों का नेटवर्क ध्वस्त, नाम बदलकर 100 पैनल और फेयर प्ले के नाम से चल रहा था अवैध कारोबार, 13 आरोपी गिरफ्तार

जांच के दौरान आरोपियों के बैंक खातों की पड़ताल करने पर लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए के बैंक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड भी सामने आया है। ऑनलाइन जुआ में उपयोग किए जा रहे कुल 7 बैंक खातों को पुलिस ने सीज करा दिया गया है। एसपी के निर्देश पर जिले में अवैध जुआ-सट्टा के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले थाना छुईखदान क्षेत्र में ऑनलाइन जुआ खेलने और खिलाने के मामले में धारा 6, 7 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा चुका है। साक्ष्यों के आधार पर अन्य आरोपियों की लोकेशन गुरुग्राम, हरियाणा में मिलने पर सघन जांच और तलाशी के बाद मल्टीस्टोरी बिल्डिंग में संचालित ऑनलाइन गेमिंग ऐप का खुलासा किया।