राजनंदगांव

शिवा बुक गैंग का करोड़ों का नेटवर्क ध्वस्त, नाम बदलकर 100 पैनल और फेयर प्ले के नाम से चल रहा था अवैध कारोबार, 13 आरोपी गिरफ्तार

Online Satta: पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा एवं जुआ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शिवा बुक ऑनलाइन सट्टा गेमिंग ऐप के नेटवर्क को ध्वस्त किया है। इस कार्रवाई के तहत पुलिस टीम ने गुरुग्राम (हरियाणा) जाकर शिवा बुक ऐप की अगली ब्रांच का पर्दाफाश किया।

2 min read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Khyati Parihar

Jan 21, 2026

ऑनलाइन सट्टा पर प्रहार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

ऑनलाइन सट्टा पर प्रहार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Online Satta: राजनांदगांव जिले में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खैरागढ़ पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा एवं जुआ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शिवा बुक ऑनलाइन सट्टा गेमिंग ऐप के नेटवर्क को ध्वस्त किया है। इस कार्रवाई के तहत पुलिस टीम ने गुरुग्राम (हरियाणा) जाकर शिवा बुक ऐप की अगली ब्रांच का पर्दाफाश किया। जहां आरोपी ऐप का नाम बदलकर 100 पैनल एवं फेयर प्ले के नाम से ऑनलाइन बेटिंग और जुआ संचालित कर रहे थे।

पुलिस के अनुसार, आरोपी संगठित गिरोह बनाकर बड़े पैमाने पर शिवा बुक ऑनलाइन सट्टा ऐप के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों में ऑनलाइन बैटिंग का नेटवर्क चला रहे थे। इस नेटवर्क के जरिए लोगों को रुपए-पैसे का दांव लगाकर ऑनलाइन जुआ खिलाया जा रहा था। आरोपियों के कब्जे से 22 हजार रुपए नकद तथा अलग-अलग बैंक खातों में जमा 91 हजार 175 रुपए सहित कुल 1 लाख 13 हजार 175 रुपए नकद बरामद किए हैं। 19 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 3 एटीएम कार्ड, 1 वाई-फाई राउटर और 14 सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। सामग्री की कुल कीमत लगभग 4 लाख 98 हजार 175 रुपए आंकी गई है।

गिरफ्तार आरोपियों के नाम

गुरुग्राम से गिरफ्तार आरोपियों के नाम देवेंद्र सिंह (30 वर्ष) निवासी शांति नगर भिलाई, हर्ष प्रजापति (22 वर्ष) निवासी वार्ड 16 गदा चौक सुपेला भिलाई, राजा मुखिया (28 वर्ष) निवासी ग्राम धमसायींन जिला दरभंगा (बिहार), मोतीलाल श्रीवास (24 वर्ष) निवासी ग्राम मंद्रगोढ़ी, जिला शक्ति, उमेश मुखिया (32 वर्ष) निवासी ग्राम धमुवारा जिला दरभंगा (बिहार)।

अब तक 13 दबोचे गए

पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे पुलिस को गुमराह करने और कार्रवाई से बचने के लिए शिवा बुक का नाम बदलकर 100 पैनल एवं फेयर प्ले के नाम से ऑनलाइन बेटिंग ऐप चला रहे थे। आरोपियों के विरुद्ध उक्त धाराओं के तहत अपराध घटित करने के पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस के अनुसार इस प्रकरण में अब तक कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों की पता तलाश लगातार जारी है।

बैंक खातों से 8 से 10 करोड़ के लेनदेन का रिकॉर्ड

जांच के दौरान आरोपियों के बैंक खातों की पड़ताल करने पर लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए के बैंक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड भी सामने आया है। ऑनलाइन जुआ में उपयोग किए जा रहे कुल 7 बैंक खातों को पुलिस ने सीज करा दिया गया है। एसपी के निर्देश पर जिले में अवैध जुआ-सट्टा के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले थाना छुईखदान क्षेत्र में ऑनलाइन जुआ खेलने और खिलाने के मामले में धारा 6, 7 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा चुका है। साक्ष्यों के आधार पर अन्य आरोपियों की लोकेशन गुरुग्राम, हरियाणा में मिलने पर सघन जांच और तलाशी के बाद मल्टीस्टोरी बिल्डिंग में संचालित ऑनलाइन गेमिंग ऐप का खुलासा किया।

Updated on:

21 Jan 2026 01:47 pm

Published on:

21 Jan 2026 01:29 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / शिवा बुक गैंग का करोड़ों का नेटवर्क ध्वस्त, नाम बदलकर 100 पैनल और फेयर प्ले के नाम से चल रहा था अवैध कारोबार, 13 आरोपी गिरफ्तार

