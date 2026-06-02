108 साल पुरानी स्कूल डायरी ने खोले इतिहास के पन्ने, नवापारा में मिला 1918 का दुर्लभ हस्तलिखित दस्तावेज

विनोद जैन/1918 School Diary: छत्तीसगढ़ के नवापारा नगर में इतिहास उस समय मानो जीवंत हो उठा, जब वार्ड क्रमांक 09 स्थित सुभाष चौक में एक परिवार के घर से वर्ष 1918 की दुर्लभ हस्तलिखित स्कूल डायरी सामने आई। एक सदी से भी अधिक पुरानी इस डायरी ने न केवल लोगों को हैरान कर दिया, बल्कि क्षेत्र के इतिहास, शिक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे की झलक भी सामने ला दी। यह ऐतिहासिक दस्तावेज आनंद कुमार श्रीवास्तव के निवास से मिला, जिसे देखकर स्थानीय लोग और इतिहास में रुचि रखने वाले लोग उत्साहित हो उठे। बताया जा रहा है कि डायरी लंबे समय से सुरक्षित रखी गई थी, लेकिन अब पहली बार इसे सार्वजनिक रूप से सामने लाया गया है।