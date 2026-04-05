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बिलासपुर

Gamblers arrested: हाई-प्रोफाइल जुआ अड्डे पर पुलिस रेड, 9 जुआरी गिरफ्तार, 84 हजार नकद और 4 वाहन जब्त

Gamblers arrested: बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पुलिस ने हाई-प्रोफाइल जुआ अड्डे का पर्दाफाश किया। स्मार्ट रोड, नेहरू नगर स्थित जनता कंस्ट्रक्शन ऑफिस में जुआ खेल रहे 9 जुआरी रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए।

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बिलासपुर

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Khyati Parihar

Apr 05, 2026

पुलिस ने 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

पुलिस ने 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Gamblers arrested: बिलासपुर जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में हाई-प्रोफाइल जुआ अड्डे का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। लग्जरी गाड़ियों में पहुंचे जुआरी स्मार्ट रोड, नेहरू नगर स्थित जनता कंस्ट्रक्शन ऑफिस में जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने दबिश देकर 9 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया और बड़ी मात्रा में नकदी व सामान जब्त किया।

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि क्षेत्र में बड़े स्तर पर जुआ चल रहा है। इसके बाद सिविल लाइन पुलिस और एसीसीयू टीम ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया। मौके पर छापेमारी कर आरोपियों को पकड़ लिया गया। जांच में सामने आया कि आरोपी बीएमडब्ल्यू, थार, क्रेटा जैसी महंगी गाड़ियों में सवार होकर जुआ खेलने पहुंचे थे। इससे पूरे मामले का हाई-प्रोफाइल एंगल उजागर हुआ है।

शहर के अलग-अलग इलाकों के आरोपी

गिरफ्तार आरोपी शहर के विभिन्न इलाकों सरकंडा, मंगला, नेहरू नगर, जरहाभाठा और उसलापुर से जुड़े हुए हैं। पुलिस के अनुसार सभी आरोपी संगठित तरीके से जुआ खेल रहे थे। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस हाई-प्रोफाइल जुआ नेटवर्क के पीछे और कौन-कौन लोग जुड़े हैं। अन्य अड्डों पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

ये हैं रसूखदार गिरफ्तार आरोपी

  • चंद्र प्रकाश पाण्डेय 43 वर्ष साकिन स्वर्णिम ऐरा, मकान नंबर 26 सरकंडा
  • सागर मंगेशकर 30 वर्ष, निवासी गजमोहिनी परिसर मकान नंबर 226, मंगला
  • नितेश चंद शर्मा 45 वर्ष, निवासी आसमा सिटी फेज 2
  • दुर्गेश सारथी 32 वर्ष, निवासी जरहाभाठा मिनी बस्ती
  • अखिलेश त्रिवेदी 52 वर्ष, निवासी नेहरू नगर सेंट फ्रांसिस स्कूल रोड
  • अमन धर 28 वर्ष, निवासी डबरीपारा
  • आशीष खूंटे 27 वर्ष, निवासी कस्तूरबा नगर
  • रोशन सोनी 31 वर्ष, निवासी उसलापुर ओवरब्रिज के पास
  • सृजन शर्मा 27 वर्ष, निवासी सिटी मॉल के पास

भारी मात्रा में जब्ती

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 84,400 रुपए नगद, 13 मोबाइल फोन और 4 चारपहिया वाहन जब्त किए हैं। जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 45.84 लाख रु. आंकी गई है।

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Published on:

05 Apr 2026 12:59 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Gamblers arrested: हाई-प्रोफाइल जुआ अड्डे पर पुलिस रेड, 9 जुआरी गिरफ्तार, 84 हजार नकद और 4 वाहन जब्त

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