Gamblers arrested: हाई-प्रोफाइल जुआ अड्डे पर पुलिस रेड, 9 जुआरी गिरफ्तार, 84 हजार नकद और 4 वाहन जब्त

पुलिस ने 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Gamblers arrested: बिलासपुर जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में हाई-प्रोफाइल जुआ अड्डे का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। लग्जरी गाड़ियों में पहुंचे जुआरी स्मार्ट रोड, नेहरू नगर स्थित जनता कंस्ट्रक्शन ऑफिस में जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने दबिश देकर 9 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया और बड़ी मात्रा में नकदी व सामान जब्त किया।
पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि क्षेत्र में बड़े स्तर पर जुआ चल रहा है। इसके बाद सिविल लाइन पुलिस और एसीसीयू टीम ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया। मौके पर छापेमारी कर आरोपियों को पकड़ लिया गया। जांच में सामने आया कि आरोपी बीएमडब्ल्यू, थार, क्रेटा जैसी महंगी गाड़ियों में सवार होकर जुआ खेलने पहुंचे थे। इससे पूरे मामले का हाई-प्रोफाइल एंगल उजागर हुआ है।
गिरफ्तार आरोपी शहर के विभिन्न इलाकों सरकंडा, मंगला, नेहरू नगर, जरहाभाठा और उसलापुर से जुड़े हुए हैं। पुलिस के अनुसार सभी आरोपी संगठित तरीके से जुआ खेल रहे थे। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस हाई-प्रोफाइल जुआ नेटवर्क के पीछे और कौन-कौन लोग जुड़े हैं। अन्य अड्डों पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 84,400 रुपए नगद, 13 मोबाइल फोन और 4 चारपहिया वाहन जब्त किए हैं। जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 45.84 लाख रु. आंकी गई है।
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