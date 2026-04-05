Gamblers arrested: हाई-प्रोफाइल जुआ अड्डे पर पुलिस रेड, 9 जुआरी गिरफ्तार, 84 हजार नकद और 4 वाहन जब्त

जुआ-सट्टे के नेटवर्क पर पुलिस का शिकंजा, आदतन सटोरियों और खाईवालों की पहली बार बनेगी हिस्ट्रीशीट- बिलासपुर में जुआ-सट्टे के बढ़ते नेटवर्क पर लगाम कसने के लिए पुलिस अब सख्त कदम उठाने जा रही है। पहली बार जिले के आदतन सटोरियों और खाईवालों की हिस्ट्रीशीट तैयार की जाएगी। इसके लिए पुलिस ने करीब एक दर्जन सक्रिय सटोरियों की सूची तैयार कर ली है, जिनके आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं… पूरी खबर पढ़े