13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Gamblers arrested: जंगल में दिनदहाड़े सजा रखी थी जुए की महफिल, पुलिस ने 17 जुआरियों को पकड़ा, 1.40 लाख जब्त

Gamblers arrested: पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर की कार्रवाई, जुआरियों के खिलाफ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत दर्ज किया गया अपराध

less than 1 minute read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 13, 2026

Gamblers arrested

17 gamblers arrested by police (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. सरगुजा जिले की उदयपुर पुलिस ने जुए के पड़ पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान 17 जुआरी हार-जीत का दाव लगाते मिले। पुलिस ने घेराबंदी की तो जुआरी भागने लगे, इस दौरान पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने जुआ फड़ से 1 लाख 40 हजार 310 रुपए नकद व ताश की पत्ती जब्त (Gamblers arrested) की है। जुआरी उदयपुर के ग्राम कोटेरबुड़ा जंगल में पुलिया के पास जुआ खेल रहे थे। पुलिस को इसकी मुखबिर से सूचना मिली थी। पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।

उदयपुर पुलिस को 11 जनवरी को मुखबिर से सूचना मिली की ग्राम कोटेरबुड़ा जंगल में पुलिया के पास कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। पुलिस व साइबर सेल की संयुक्त टीम मौके पर पहुंचकर 17 जुआरियों (Gamblers arrested) को पकड़ा है।

पकड़े गए जुआरियों में राजेश सोनी पिता लक्ष्मीनारायण सोनी, संदीप कुमार पिता रामनाथ, राजेंद्र प्रसाद पिता सुन्दरलाल, राजेश गुप्ता पिता गुप्तेश्वर प्रसाद गुप्ता, अल्ताफ खान पिता औरंगजेब, सुभाष कुमार पिता जयकरण, दीपक छत्री पिता राजेंद्र छत्री, विजय सिंह पिता ठाकुर प्रसाद, अमित कोरी पिता बसंतलाल,

संदीप गुप्ता पिता मनोज गुप्ता, शैलेन्द्र गुप्ता पिता रामकृपाल गुप्ता, कार्तिक सिंह पिता पीताम्बर सिंह, संतोष कुमार सोनी पिता रामेश्वर सोनी, अशोक वर्मा पिता गिरजाशंकर वर्मा, सुदर्शन सिंह पिता अहिबरन सिंह, संदीप ध्रुव पिता एमडी ध्रुव, अभिषेक कुमार पिता प्यारेलाल सभी निवासी पटना थाना पटना जिला कोरिया (Gamblers arrested) शामिल हैं।

Gamblers arrested: 1.40 लाख रुपए जब्त

पुलिस ने जुए के फड़ (Gamblers arrested) से 1 लाख 40 हजार 310 रुपए नकद व ताश का 52 पत्ता जब्त किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3(2) के तहत कार्रवाई की है।

ये भी पढ़ें

Fraud with policemen: ठेकेदार ने पुलिसकर्मी से ठगे 7 लाख, कहा था- बेटी की नौकरी लगवा दूंगा, पत्नी बोली- भरोसा नहीं है तो मेरा ब्लैंक चेक रख लो
कोरीया
Fraud with policemen

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Jan 2026 01:38 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Gamblers arrested: जंगल में दिनदहाड़े सजा रखी थी जुए की महफिल, पुलिस ने 17 जुआरियों को पकड़ा, 1.40 लाख जब्त

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Obscene dance in forest rest house: फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में अश्लील डांस, चौकीदार बोला- तात्कालीन रेंजर नेताओं को देते थे चाबी, डिप्टी रेंजर और महिला फॉरेस्टर सस्पेंड

Obscene dance in Forest rest house
अंबिकापुर

Congress protest: कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव बोलीं- केन्द्र सरकार मनरेगा को समाप्त कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कर रही तहस-नहस

Congress protest
अंबिकापुर

Murder case: युवक की चाकू घोंपकर की थी हत्या, युवती समेत तीनों आरोपी गिरफ्तार, पीछा करते पहुंचा था मृतक

Murder case
अंबिकापुर

Car accident: तेज रफ्तार कार कई बार पलटी, घूमने निकले 2 युवकों की मौत, 2 युवतियां और 2 युवक गंभीर

Car accident
अंबिकापुर

Political news: मनरेगा नाम परिवर्तन पर पूर्व मंत्री बोले- काम की संवैधानिक गारंटी कर दी गई है कम, ये भी कहा

Political news
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.