Gamblers arrested: जंगल में दिनदहाड़े सजा रखी थी जुए की महफिल, पुलिस ने 17 जुआरियों को पकड़ा, 1.40 लाख जब्त

17 gamblers arrested by police (Photo- Patrika)
अंबिकापुर. सरगुजा जिले की उदयपुर पुलिस ने जुए के पड़ पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान 17 जुआरी हार-जीत का दाव लगाते मिले। पुलिस ने घेराबंदी की तो जुआरी भागने लगे, इस दौरान पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने जुआ फड़ से 1 लाख 40 हजार 310 रुपए नकद व ताश की पत्ती जब्त (Gamblers arrested) की है। जुआरी उदयपुर के ग्राम कोटेरबुड़ा जंगल में पुलिया के पास जुआ खेल रहे थे। पुलिस को इसकी मुखबिर से सूचना मिली थी। पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।
उदयपुर पुलिस को 11 जनवरी को मुखबिर से सूचना मिली की ग्राम कोटेरबुड़ा जंगल में पुलिया के पास कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। पुलिस व साइबर सेल की संयुक्त टीम मौके पर पहुंचकर 17 जुआरियों (Gamblers arrested) को पकड़ा है।
पकड़े गए जुआरियों में राजेश सोनी पिता लक्ष्मीनारायण सोनी, संदीप कुमार पिता रामनाथ, राजेंद्र प्रसाद पिता सुन्दरलाल, राजेश गुप्ता पिता गुप्तेश्वर प्रसाद गुप्ता, अल्ताफ खान पिता औरंगजेब, सुभाष कुमार पिता जयकरण, दीपक छत्री पिता राजेंद्र छत्री, विजय सिंह पिता ठाकुर प्रसाद, अमित कोरी पिता बसंतलाल,
संदीप गुप्ता पिता मनोज गुप्ता, शैलेन्द्र गुप्ता पिता रामकृपाल गुप्ता, कार्तिक सिंह पिता पीताम्बर सिंह, संतोष कुमार सोनी पिता रामेश्वर सोनी, अशोक वर्मा पिता गिरजाशंकर वर्मा, सुदर्शन सिंह पिता अहिबरन सिंह, संदीप ध्रुव पिता एमडी ध्रुव, अभिषेक कुमार पिता प्यारेलाल सभी निवासी पटना थाना पटना जिला कोरिया (Gamblers arrested) शामिल हैं।
पुलिस ने जुए के फड़ (Gamblers arrested) से 1 लाख 40 हजार 310 रुपए नकद व ताश का 52 पत्ता जब्त किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3(2) के तहत कार्रवाई की है।
बड़ी खबरेंView All
अंबिकापुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग