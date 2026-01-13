Gamblers arrested: जंगल में दिनदहाड़े सजा रखी थी जुए की महफिल, पुलिस ने 17 जुआरियों को पकड़ा, 1.40 लाख जब्त

अंबिकापुर. सरगुजा जिले की उदयपुर पुलिस ने जुए के पड़ पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान 17 जुआरी हार-जीत का दाव लगाते मिले। पुलिस ने घेराबंदी की तो जुआरी भागने लगे, इस दौरान पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने जुआ फड़ से 1 लाख 40 हजार 310 रुपए नकद व ताश की पत्ती जब्त (Gamblers arrested) की है। जुआरी उदयपुर के ग्राम कोटेरबुड़ा जंगल में पुलिया के पास जुआ खेल रहे थे। पुलिस को इसकी मुखबिर से सूचना मिली थी। पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।