गरीब बच्चों का एडमिशन अधूरा! RTE प्रवेश में देरी पर सख्त हुआ हाईकोर्ट, शिक्षा विभाग को जारी किया नोटिस…

प्रदेश में नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है, लेकिन RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इससे गरीब और जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई पर सीधा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। कोर्ट ने इस पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जब सत्र शुरू हो चुका है, तो बच्चों का दाखिला अब तक क्यों नहीं हो सका।