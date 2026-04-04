6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

Summer Hydration Market: गर्मी बढ़ी तो ‘हाइड्रेशन बाजार’ हुआ गर्म, नारियल से फालूदा तक डिमांड हाई, जानें रेट

Bilaspur summer market trends: बिलासपुर में बढ़ती गर्मी का असर अब लोगों की रोजमर्रा की खान-पान की आदतों पर साफ नजर आने लगा है। जैसे-जैसे पारा चढ़ रहा है, वैसे-वैसे शहर में ‘हाइड्रेशन बाजार’ भी तेजी से गर्म हो रहा है।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Apr 04, 2026

गर्मी चढ़ी तो ‘हाइड्रेशन बाजार’ हुआ हॉट (फोटो सोर्स- Unsplash)

गर्मी चढ़ी तो ‘हाइड्रेशन बाजार’ हुआ हॉट (फोटो सोर्स- Unsplash)

Summer Hydration Market: जैसे-जैसे तापमान बढ़ रहा है, बिलासपुर में सिर्फ पारा ही नहीं, बल्कि हाइड्रेशन बाजार भी तेजी से गर्म हो गया है। लोगों की खान-पान की प्राथमिकताएं बदलती नजर आ रही हैं और अब ठंडक देने वाले पेय व फल उनकी पहली पसंद बन चुके हैं। नारियल पानी, तरबूज, खीरा, ककड़ी, फालूदा और कुल्फी की मांग में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है।

नारियल पानी की बढ़ी डिमांड

गर्मी से राहत पाने के लिए लोग तेजी से नारियल पानी की ओर रुख कर रहे हैं। शहर में इसकी सप्लाई तमिलनाडु और कर्नाटक से हो रही है। व्यापारियों के अनुसार हर 4-5 दिन में नया ट्रक मंगवाना पड़ रहा है। एक ट्रक में करीब 20 हजार से ज्यादा नारियल आते हैं और इसकी कीमत 4 लाख रुपए तक पहुंच रही है। खुदरा बाजार में नारियल की कीमत 60 रुपए से बढक़र 70-80 रुपए तक हो गई है, फिर भी मांग कम नहीं हुई है।

फल बाजार में रौनक

तरबूज, ककड़ी, खीरा और खरबूजा जैसे जलयुक्त फलों की बिक्री भी तेज हो गई है। गोलबाजार, सरकंडा और शनिचरी बाजार में इनकी भरपूर आवक हो रही है। तरबूज 30-35 रुपए किलो, खीरा और ककड़ी 40 रुपए तथा खरबूजा 50-60 रुपए किलो तक बिक रहा है।

फालूदा-कुल्फी का बढ़ा क्रेज

शाम ढलते ही शहर में फालूदा और कुल्फी की दुकानों पर भीड़ उमड़ रही है। 60 से 120 रुपए तक मिलने वाला फालूदा गर्मी में राहत का पसंदीदा विकल्प बन गया है। बच्चे और युवा खास तौर पर इनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं।

हाइड्रेशन और सेहत पर जोर

डॉक्टरों के मुताबिक, गर्मी में शरीर को हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी है। तरबूज में करीब 90 प्रतिशत पानी होता है, जबकि नारियल पानी और खीरा शरीर को ठंडक देने के साथ इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं। इससे लू, चक्कर और थकान जैसी समस्याओं से बचाव होता है। इस बार की गर्मी ने शहरवासियों की खान-पान की आदतों को पूरी तरह बदल दिया है।

इससे संबंधित खबरें पढ़े

छत्तीसगढ़ में 61% महिलाएं एनीमिया की शिकार, थायरॉइड और तनाव से बढ़ रहा गंजापन- अब गंजापन केवल पुरुषों की समस्या नहीं रहा। तेजी से बदलती जीवनशैली, पोषण की कमी और बढ़ता मानसिक तनाव महिलाओं के सिर से भी घने बाल छीन रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े चौंकाते हैं…छत्तीसगढ़ में 61 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं, जबकि बिलासपुर जिले में 40 प्रतिशत से अधिक महिलाएं इसकी शिकार हैं। वहीं लगभग 30 प्रतिशत महिलाएं थायरॉइड विकार से जूझ रही हैं… पूरी खबर पढ़े

ये भी पढ़ें

जशपुर का सरडीह बना मिसाल, स्वच्छ एवं हरित पंचायत में देशभर में तीसरा स्थान, मिलेगा दीनदयाल पंचायत पुरस्कार
जशपुर
जशपुर का सरडीह बना मिसाल (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

04 Apr 2026 03:52 pm

Published on:

04 Apr 2026 03:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Summer Hydration Market: गर्मी बढ़ी तो ‘हाइड्रेशन बाजार’ हुआ गर्म, नारियल से फालूदा तक डिमांड हाई, जानें रेट

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Children Summer Camp: मोबाइल छोड़ मैदान में लौटे बच्चे, समर कैंप में खिल रहा बचपन, खेल के साथ सीख रहे जीवन के सबक

मोबाइल छोड़ मैदान में लौटे बच्चे (फोटो सोर्स- iStock)
बिलासपुर

AC Compressor Blast: बिलासपुर में AC कंप्रेसर फटने से जोरदार ब्लास्ट, 2 सगे भाई बुरी तरह झुलसे, मची अफरा-तफरी

ब्लास्ट के बाद अस्त-व्यस्त दुकान का सामान (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

Jaggi Murder Case: जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को उम्रकैद, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट का फैसला (photo source- Patrika)
बिलासपुर

CEO प्रभार बदलने पर हाईकोर्ट की रोक, कहा- प्रभार बदलने का अधिकार कलेक्टर को नहीं...

CEO प्रभार बदलने पर हाईकोर्ट की रोक, कहा- प्रभार बदलने का अधिकार कलेक्टर को नहीं...(photo-patrika)
बिलासपुर

Gamblers arrested: हाई-प्रोफाइल जुआ अड्डे पर पुलिस रेड, 9 जुआरी गिरफ्तार, 84 हजार नकद और 4 वाहन जब्त

पुलिस ने 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.