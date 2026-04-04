Summer Hydration Market: गर्मी बढ़ी तो ‘हाइड्रेशन बाजार’ हुआ गर्म, नारियल से फालूदा तक डिमांड हाई, जानें रेट

गर्मी चढ़ी तो ‘हाइड्रेशन बाजार’ हुआ हॉट (फोटो सोर्स- Unsplash)
Summer Hydration Market: जैसे-जैसे तापमान बढ़ रहा है, बिलासपुर में सिर्फ पारा ही नहीं, बल्कि हाइड्रेशन बाजार भी तेजी से गर्म हो गया है। लोगों की खान-पान की प्राथमिकताएं बदलती नजर आ रही हैं और अब ठंडक देने वाले पेय व फल उनकी पहली पसंद बन चुके हैं। नारियल पानी, तरबूज, खीरा, ककड़ी, फालूदा और कुल्फी की मांग में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है।
गर्मी से राहत पाने के लिए लोग तेजी से नारियल पानी की ओर रुख कर रहे हैं। शहर में इसकी सप्लाई तमिलनाडु और कर्नाटक से हो रही है। व्यापारियों के अनुसार हर 4-5 दिन में नया ट्रक मंगवाना पड़ रहा है। एक ट्रक में करीब 20 हजार से ज्यादा नारियल आते हैं और इसकी कीमत 4 लाख रुपए तक पहुंच रही है। खुदरा बाजार में नारियल की कीमत 60 रुपए से बढक़र 70-80 रुपए तक हो गई है, फिर भी मांग कम नहीं हुई है।
तरबूज, ककड़ी, खीरा और खरबूजा जैसे जलयुक्त फलों की बिक्री भी तेज हो गई है। गोलबाजार, सरकंडा और शनिचरी बाजार में इनकी भरपूर आवक हो रही है। तरबूज 30-35 रुपए किलो, खीरा और ककड़ी 40 रुपए तथा खरबूजा 50-60 रुपए किलो तक बिक रहा है।
शाम ढलते ही शहर में फालूदा और कुल्फी की दुकानों पर भीड़ उमड़ रही है। 60 से 120 रुपए तक मिलने वाला फालूदा गर्मी में राहत का पसंदीदा विकल्प बन गया है। बच्चे और युवा खास तौर पर इनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं।
डॉक्टरों के मुताबिक, गर्मी में शरीर को हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी है। तरबूज में करीब 90 प्रतिशत पानी होता है, जबकि नारियल पानी और खीरा शरीर को ठंडक देने के साथ इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं। इससे लू, चक्कर और थकान जैसी समस्याओं से बचाव होता है। इस बार की गर्मी ने शहरवासियों की खान-पान की आदतों को पूरी तरह बदल दिया है।
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