Summer Hydration Market: गर्मी बढ़ी तो ‘हाइड्रेशन बाजार’ हुआ गर्म, नारियल से फालूदा तक डिमांड हाई, जानें रेट

गर्मी से राहत पाने के लिए लोग तेजी से नारियल पानी की ओर रुख कर रहे हैं। शहर में इसकी सप्लाई तमिलनाडु और कर्नाटक से हो रही है। व्यापारियों के अनुसार हर 4-5 दिन में नया ट्रक मंगवाना पड़ रहा है। एक ट्रक में करीब 20 हजार से ज्यादा नारियल आते हैं और इसकी कीमत 4 लाख रुपए तक पहुंच रही है। खुदरा बाजार में नारियल की कीमत 60 रुपए से बढक़र 70-80 रुपए तक हो गई है, फिर भी मांग कम नहीं हुई है।