CG Accident: रात के अँधेरे में खड़ी ट्रक से मोटरसाइकिल टकराई, तीन युवकों की मौत

बताया जाता है कि ट्रक क्रमांक सीजी 07 जी एच 3103 बिना किसी संकेत के अंधेरे में खड़ा था। मोटरसाइकिल सवार तीनों युवक उस ट्रक के पीछे जा घुसे। इस दुर्घटना में तीनों युवकों के सिर पर गंभीर चोटें आईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मोटरसाइकिल के पंजीकरण नंबर से यह जानकारी मिली कि मृतक युवक बेमेतरा जिले के ग्राम किरितपुर के निवासी थे।